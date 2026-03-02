Après Pinocchio, Guillermo del Toro prépare ce nouveau film d’animation !

Après Frankenstein et Pinocchio, le maestro du fantastique n’a pas fini de nous émerveiller. Guillermo del Toro, a prêté son œil avisé et son expertise à un film d’animation qui va de nouveau faire rêver les téléspectateurs.

Netflix va diffusé ce film d’animation. C’est un long-métrage en stop-motion. Et del Toro en a été le conseiller artistique. Nominé aux Annie Awards, ce conte gothique promet d’être un événement pour 2026.

Guillermo del Toro adapte « The Buried Giant » : un chef-d’œuvre en stop-motion se profile

Après le succès critique de son Frankenstein en 2025, Guillermo del Toro ne compte pas lever le pied. Le magicien du fantastique s’attaque désormais à l’adaptation d’un roman aussi poignant que mystérieux, signé Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature. Et pour donner vie à cette fable médiévale, il a choisi un médium qu’il chérit par-dessus tout : l’animation en stop-motion. Plongée dans un projet qui sent déjà la consécration.

Pourquoi « The Buried Giant » est-il le roman idéal pour del Toro ?

Quand Kazuo Ishiguro publie The Buried Giant en 2015, le monde littéraire sait qu’il tient un livre à part. L’auteur, déjà couronné par le Booker Prize et plus tard par le Nobel, livre une fable historique. L’intrigue se déroule dans une Grande-Bretagne post-arthurienne, aux alentours des VIe-VIIe siècles. Saxons et Bretons cohabitent tant bien que mal après des années de guerre sanglante. Au cœur de ce récit, un couple de vieillards, Axl et Beatrice, décide de partir à la recherche de leur fils, installé dans un village voisin.

Mais voilà, le chemin est semé d’embûches. Une brume magique, exhalée par le souffle d’un dragon, engloutit la mémoire de tous. Elle efface aussi bien les souvenirs des guerres passées que les visages des proches. Nos deux héros oublieront jusqu’à l’existence de leur enfant s’ils ne sortent pas de cette zone. Pour couronner le tout, la forêt grouille de créatures fantastiques : ogres, farfadets et autres dragons.

Un conte onirique ou une réalité transformée ?

En chemin, ils croisent un guerrier saxon nommé Wistan, un enfant mordu par un ogre prénommé Edwin, et Sire Gauvain le chevalier de la Table Ronde. Ensemble, ils se lancent dans une quête pour briser l’amnésie collective. Mais ne savent pas ce qu’ils découvriront d’eux-mêmes une fois la brume dissipée.

Ce mélange de fantasy historique et de réflexion sur la mémoire collective, le traumatisme et la douleur de la perte colle parfaitement à l’univers de Guillermo del Toro. L’homme qui a donné vie au Labyrinthe de Pan ne pouvait qu’être attiré par une telle matière. Et force est de constater que le succès planétaire de Game of Thrones a préparé le terrain pour ce type de récits médiévaux-fantastiques, même si l’ambiance est ici radicalement différente.

Le stop-motion, un choix risqué ou génial ?

Guillermo del Toro n’en est pas à son coup d’essai dans l’animation image par image. Bien avant de se faire un nom à Hollywood avec des blockbusters en prises de vues réelles, il rêvait déjà de stop-motion. Ses récentes séries pour Netflix lui ont permis de renouer avec cette passion. Et son Pinocchio de 2022 a tout raflé : Golden Globe, Oscar et BAFTA du meilleur film d’animation. Autant dire qu’il maîtrise son sujet.

Pour The Buried Giant, le choix du stop-motion semble une évidence. Ce médium, par nature, oscille entre deux ambiances : l’étrangeté dérangeante et la magie des contes de fées. Exactement ce qu’il faut pour retranscrire l’atmosphère du roman, à la fois merveilleuse et profondément inquiétante.

On imagine déjà les visages burinés des personnages, les créatures fantastiques modelées avec ce souci du détail propre au réalisateur. D’ailleurs, le design de Gepetto dans Pinocchio avait déjà des airs de vieux sage fatigué qui n’est pas sans rappeler Axl, le héros vieillissant du roman. Une continuité esthétique qui devrait servir le projet.

Pour l’aider à tisser la trame de ce nouveau long-métrage, Guillermo del Toro s’est adjoint les services de Dennis Kelly, le scénariste de Matilda the Musical. Un duo qui promet d’allier la sensibilité visuelle du premier à la rigueur narrative du second. Le projet est développé pour Netflix, qui semble décidément miser gros sur l’animation d’auteur.

L’adaptation d’un roman aussi dense et contemplatif représente un défi de taille. Il faudra conserver la mélancolie ambiante. Il y a cette sensation de flottement induite par la brume de l’oubli, tout en maintenant un rythme suffisant pour captiver le public. Mais si quelqu’un peut y parvenir, c’est bien del Toro. Son Frankenstein de 2025 a prouvé qu’il savait rendre hommage à une œuvre classique. Et il y insuffle sa patte unique, avec des visuels et des décors « spirituellement arrachés de l’esprit de Mary Shelley », selon les mots de la critique.

Pourquoi « The Buried Giant » est-il le prolongement naturel de « Pinocchio » ?

Il y a une filiation évidente entre ces deux projets. Dans Pinocchio, Guillermo del Toro avait déjà exploré la perte et le deuil à travers le prisme de la guerre. Il y a eu Gepetto pleurant son fils Carlos, mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette douleur silencieuse imprégnait chaque plan du film.

Dans The Buried Giant, la guerre est partout, même si personne ne se souvient exactement pourquoi. Les personnages avancent avec un poids invisible, une tristesse qu’ils ne peuvent nommer. Cette mémoire collective effacée, ces traumatismes enfouis sous la brume, font écho à la quête de rédemption du vieux sculpteur italien. Les deux œuvres dialoguent. Elles se répondent et explorent la même question. Comment vivre avec ce qu’on a perdu, même quand on a oublié ce que c’était ?

Avec ce projet, Guillermo del Toro s’attaque à un monument de la littérature moderne. Si le résultat est à la hauteur des promesses, on tient sans doute déjà l’un des futurs grands films d’animation de la décennie. En attendant, on rêve déjà de ces images de marionnettes évoluant dans une brume anglaise, portées par la magie noire et blanche d’un conteur hors pair.

