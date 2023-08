Guide pratique pour changer votre mot de passe Apple ID

Votre Apple ID est le gardien de vos informations personnelles et de vos appareils Apple. Changer régulièrement votre mot de passe Apple ID peut renforcer votre sécurité. Voici les étapes nécessaires pour effectuer ce changement en toute simplicité.

La sécurité de vos informations numériques est une priorité absolue. C’est pour cela que vous avez besoin de protéger votre Apple ID avec un mot de passe fort et régulièrement mis à jour. D’autant plus, qu’il donne accès à divers services Apple. Vous souhaitez offrir une protection maximale à vos données ? Découvrez ici les étapes à suivre pour changer ou réinitialiser votre mot de passe Apple.

Créer un mot de passe fort et sécurisé pour un identifiant Apple est essentiel pour optimiser sa sécurité. Voici des conseils que vous pouvez suivre pour générer un mot de passe facile à retenir et fort :

Privilégiez une association de lettres minuscules, majuscules, de caractères spéciaux et de chiffres ;

Créez des mots de passe avec au moins 12 caractères ;

Évitez les mots de passe facile à cracker : votre nom, votre date de naissance, le nom de votre enfant, etc. ou encore les mots de passe courants comme « PassWord » ;

Ne jamais utiliser des séquences de lettres et de chiffres : abcdef ou 123 456 789, etc. ;

Changez de manière régulière votre mot de passe, notamment si vous suspectez une activité suspecte.

L’une des manières d’assurer d’appliquer ces différents conseils est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il s’agit d’un outil qui possède plusieurs fonctionnalités. De plus, ces points peuvent être réalisés par ce logiciel.

Il permet à la fois de créer et de stocker votre mot de passe. Il permet aussi d’éviter la répétition de mots et l’utilisation d’un ID facile à deviner.

Si vous vous connectez avec votre iPhone et iPad, voici les étapes à suivre pour changer votre mot de passe Apple ID :

Ouvrir l’application et se rendre sur « Réglages » de votre appareil ;

Cliquez sur votre nom en haut de l’écran pour avoir accès à vos données de compte Apple ID ;

Choisissez « Mot de passe » puis « sécurité » ;

Cliquez sur « Changer le mot de passe » ;

Tapez le mot de passe de votre appareil pour continuer ;

Modifier votre mot de passe en suivant les instructions sur l’écran.

Si vous avez un Mac, vous devez changer de cette manière votre mot de passe Apple ID :

Ouvrez « Préférences Système » sur votre Mac ;

Cliquez sur « Identifiant Apple » ;

Sélectionnez « Mot de passe » puis sécurité dans la barre latérale ;

Appuyez sur « Changer le mot de passe » ;

Tapez le mot de passe de votre appareil pour continuer ;

Changez votre mot de passe en se référant aux instructions à l’écran.

L’importance d’utiliser un gestionnaire de mots de passe

Nous vivons dans un monde numérique. La majorité des personnes possède plusieurs comptes en ligne, chacun requiert un mot de passe unique.

La mémorisation des mots de passe se révèle être un grand défi. D’où l’importance d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il stocke en toute sécurité tous vos mots de passe, vous n’avez donc à vous souvenir que d’un seul : celui du gestionnaire de mots de passe.

Il existe sur le marché plusieurs gestionnaires de mots de passe, dont NordPass. C’est un outil de premier plan conçu par les créateurs de NordVPN. Il génère un mot de passe fort en utilisant le cryptage XChaCha20.

Il propose une fonction d’autoremplissage qui se charge de remplir automatiquement vos données de connexion sur vos sites web et applications préférées. Cela vous permet de gagner du temps. Il s’agit également d’une solution efficace contre les fautes de frappe.

Il se révèle être aussi incontournable pour une expérience en ligne plus fluide et plus facile.