Guide de Warhammer 40k : Space Marine 2, devenez un ultra marine expérimenté !

L’heure de la revanche a sonné, Soldat ! Warhammer 40k : Space Marine 2 débarque avec un déluge de violence pure, et vous incarnez le bras armé de l’Empereur. Mais même un Ultramarine peut tomber face aux hordes tyranides.

Notre guide de survie est votre bolter mental : on vous révèle les combos imparables, les faiblesses ennemies et l’art de dominer le champ de bataille. Préparez votre armure, la purge commence maintenant !

Dans Warhammer 40,000: Space Marine 2, votre devoir en tant que Lieutenant Titus des Ultramarines est clair : protéger les mondes de l’Imperium contre les Tyranides voraces et les hérétiques du Chaos. Que vous affrontiez la campagne solo ou que vous rejoigniez le mode Opérations en coopération, les chances sont toujours contre vous.

Pour survivre, la première règle est simple : gardez un œil sur vos coéquipiers. Un frère d’armes à terre peut être ranimé avant qu’il ne soit trop tard. Mais attention, dans les Opérations, chaque erreur compte. Selon la difficulté, chaque incapacitation peut vous infliger une Blessure Mortelle. La prochaine chute sera fatale. En coop, vos partenaires pourront vous faire réapparaître au prochain point de contrôle. En solo, c’est un échec mission garanti.

Votre endurance repose sur deux piliers : les Stimulants Medicae et les Reliques Gardiennes. Vous ne pouvez porter que deux Stimulants à la fois, alors utilisez-les à bon escient pour restaurer une partie de votre santé. Les Reliques Gardiennes, dispersées dans les missions, sont encore plus précieuses : elles vous permettent de vous auto-ranimer lorsque vous êtes à terre. Une bouée de sauvetage absolument vitale lors des assauts les plus frénétiques. N’oubliez pas : vous ne subissez des dégâts directs sur votre santé que lorsque votre jauge d’armure est vide. Conserver ne serait-ce qu’un filament d’armure peut faire toute la différence.

Dodge, parade, exécution : quelle est la danse de la mort parfaite ?

Le combat dans Space Marine 2 est une chorégraphie brutale. Observez bien vos ennemis : une icône rouge clignotante signifie une attaque imparable. Appuyez sur la barre d’espace pour l’esquiver. Une icône bleue clignotante indique une attaque que vous pouvez parer (touche « C »). Un pari réussi vous récompense par une contre-attaque instantanée : elle peut tuer un faible ou étourdir un adversaire coriace. Cet état de vulnérabilité ou une série de coups lourds déclenche souvent une Frappe d’Armes à Feu : un réticule rouge apparaît sur la tête de l’ennemi. Un clic gauche à ce moment-là envoie une balle dévastatrice à bout portant, ouvrant souvent la voie à une exécution.

Pourquoi les exécutions sont-elles votre meilleure source d’armure ?

Les exécutions ne sont pas juste là pour le spectacle. Lorsqu’un ennemi clignote en rouge, approchez-vous et appuyez sur « E » pour lui infliger une fin aussi sanglante que salvatrice. Cette action restaure une partie de votre armure, faisant de chaque horde un réservoir de durabilité potentielle. Elle peut même éliminer les petites créatures environnantes. Maîtriser le cycle combat -> étourdissement/exécution est la clé pour rester en vie dans les vagues interminables.

Votre arsenal est vaste, des Pistolets Bolt aux Incinérateurs à Plasma. Dans la campagne, vous débloquez des armes au fil de l’histoire et pouvez modifier votre équipement avant chaque mission ou aux pods d’armes. Dans les Opérations, votre choix est lié à votre classe. Chaque arme a ses spécificités : le Couteau de Combat est rapide, le Poing d’Énergie est lent mais dévastateur. Prenez le temps dans le menu pause (Échap) d’étudier les enchaînements de coups uniques à chaque arme de mêlée. Le Marteau du Tonnerre, par exemple, peut se charger pour un coup de sol massif. Adaptez votre chargeur à la mission et au type d’ennemis.

Quelle classe choisir pour dominer les Opérations ?

Le mode Opérations propose six classes uniques, chacune avec une capacité ultime, des compétences et un équipement spécifiques. Le Tactique est polyvalent, l’Assaut excelle en mêlée, le Vanguard est mobile, le Bulwark est un roc défensif, le Sniper domine à distance et le Lourd apporte la puissance de feu. Choisissez en fonction de votre style, mais sachez qu’une seule instance de chaque classe est autorisée par escouade. Le Sniper, par exemple, aura des fusils de précision mais seulement un Couteau de Combat, tandis que l’Assaut maniera des armes lourdes en mêlée mais n’aura pas d’arme principale.

Quand déclencher votre capacité ultime pour inverser le cours de la bataille ?

Dans la campagne, Titus dispose de la Fureur Justicière : un boost temporaire de dégâts, de durabilité et de régénération de vie à chaque coup de mêlée. Dans les Opérations, les ultimes sont liées aux classes. Le Sniper peut activer une Cape de Camouflage pour frapper depuis l’ombre, le Vanguard utilise un Lance-Grappin pour propulser une ruée dévastatrice. Utilisez ces capacités avec discernement pour briser une vague critique, sécuriser un objectif ou sauver une situation désespérée.

Quels sont les ennemis prioritaires à éliminer absolument ?

Au milieu de la marée d’ennemis, certains sont plus dangereux. Repérez les adversaires avec une icône circulaire au-dessus de leur tête. Ce sont des appelants de renforts. Si vous ne les éliminez pas rapidement, ils feront apparaître des vagues supplémentaires de monstres, submergeant votre position. En mode défense ou objectif, en faire une priorité est une question de survie.

Vos succès en Opérations vous récompensent en Réquisition, la monnaie du jeu. Utilisez-la pour débloquer les compétences de classe et les perks d’armes qui se libèrent au fur et à mesure que vous montez en niveau avec chacune. Mais la Réquisition sert aussi à la gloire pure : vous pouvez acheter des cosmétiques d’armure dans l’Espace Héraldique. Affichez votre allégeance aux Loups de l’Espace, aux Mains de Fer, ou même aux chapitres successeurs ou aux légions traîtresses comme les Buveurs de Mondes ou les Seigneurs de la Nuit.

Avec ces conseils en poche, vous êtes prêt à endosser pleinement votre rôle de champion de l’Imperium. Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur l’Epic Games Store. Les éditions Gold et Ultra offrent un accès anticipé dès le 5 septembre, tandis que l’édition Standard sort le 9 septembre. Maintenant, soldat, purgez les hérétiques et écrasez les xénos ! Pour l’Empereur !

