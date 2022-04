GoPro lance la Hero10 Black Bones, une action-cam pour drones FPV

GoPro lance Hero10 Black Bones, sa plus légère caméra d’action dédiée aux drones FPV. Elle fait bien plus que les autres drones du moment à part quelques oublis.

GoPro vient de se lancer sur le marché des drones FPV avec sa Hero10 Black Bones. Ce dérivé de son modèle phare Hero10 Black ne pèse que 54 g. Elle s’installe facilement sur des drones, mais est livrée sans la batterie.

La qualité GoPro en FPV

GoPro a déployé tout son savoir-faire lors du développement de sa caméra d’action. Le fabricant a notamment redessiné cette nouvelle caméra à fixer sur des drones FPV. Pour l’alimenter, il faudra passer par un connecteur mâle GH1.25-3P. Selon le fabricant, on pourra souder sans problème le câble directement aux batteries du drone. La firme a toutefois précisé qu’elle ne livrait pas la Hero10 Black Bones avec des outils de soudure.

Elle ne pèse que 54 g et affiche de belles performances. Cette caméra propose en effet des vidéos 53 K à 60 fps, 4 K à 120ips et la stabilisation HyperSmooth 4.0. Et oui, cette caméra n’a rien omis à part bien sûr la batterie et l’écran de contrôle.

Pour piloter la caméra, il faut passer par l’application Quick ou utiliser la télécommande du drone. Cette caméra possède une tige de fixation amovible facilitant son utilisation. Il faut néanmoins reconnaître qu’elle n’est ni étanche ni résistante aux intempéries. Oubliez donc vos rêves de vol sous la pluie.

Prix et disponibilité de la GoPro Hero10 Black Bones

Cette caméra est d’ores et déjà accessible sur le marché américain. Son coût diffère selon que l’acheteur possède ou non un abonnement GoPro. On ne sait pas si le produit sera, un jour, vendu en France. Néanmoins, le site français de GoPro inclut une page dédiée au produit, affichant un tarif de 529,99 €.

La caméra d’action est aussi livrée avec une licence pour le nouveau logiciel GoPro Player + ReelSteady. GoPro vient d’annoncer ce logiciel.