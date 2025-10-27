Thermostats Nest : comment migrer vers tado° X ?

Avec la fin du support des thermostats Google Nest, les utilisateurs européens cherchent des alternatives fiables. La solution tado° X s’impose comme le nouveau standard du chauffage connecté.

Alors que Google s’apprête à mettre fin au support de ses anciens thermostats Nest en Europe, de nombreux foyers cherchent une alternative fiable avant l’hiver. L’arrêt programmé du service soulève une question de fond : comment continuer à maîtriser confort et consommation énergétique sans perdre en efficacité ?

Un tournant pour les utilisateurs de thermostats connectés

La fin du support de Google Nest, prévue d’ici la fin du mois, marque la fin d’une ère pour des milliers d’utilisateurs qui avaient fait le pari précoce de la maison connectée. En l’absence de mises à jour logicielles et de garantie de compatibilité à long terme, ces thermostats risquent de devenir rapidement obsolètes. Ainsi, la transition vers d’autres solutions devient une nécessité plus qu’un choix.

Chez tado°, les demandes d’informations se multiplient. « Nous observons une nette hausse du nombre de foyers qui veulent reprendre la main sur leur facture d’énergie », souligne un porte-parole de la marque allemande. Les utilisateurs cherchent des systèmes capables d’optimiser automatiquement la consommation, sans perte de confort, alors que le coût de la vie continue d’augmenter.

tado° X, la solution de remplacement mise en avant par Google

Fait notable : Google lui-même recommande désormais tado° X comme alternative compatible à Nest. Une reconnaissance qui confirme la place croissante de la marque sur le marché européen du chauffage connecté. Le fabricant a d’ailleurs publié un guide clair qui permet de migrer d’un thermostat Nest vers tado° X en quelques étapes simples.

Cette compatibilité fluide vise à rassurer les utilisateurs, notamment ceux qui redoutent les démarches techniques. Le système tado° X s’intègre sans difficulté aux installations existantes et offre une gestion plus fine du chauffage, pièce par pièce. Une démarche qui montre que la domotique est plus personnalisée, orientée vers la sobriété énergétique plutôt que la simple connectivité.

Un hiver sous le signe de la maîtrise énergétique

Pour les foyers européens, cette bascule intervient à un moment précis : les températures baissent, et chaque kilowatt-heure économisé compte. Les données internes de tado° montrent que ses clients réduisent leur facture simplement grâce à la détection automatique d’absence et à la régulation intelligente de la température ambiante.

La marque met également en avant la flexibilité de sa gamme : le Kit de démarrage Thermostat Intelligent X, affiché à 99,99 euros en promotion, ou encore la version sans fil à 119,99 euros. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes X, elles, permettent un contrôle précis de chaque radiateur pour un confort sur mesure. Face à la transition énergétique et la fin de support technique, tado° X s’impose comme un relais pragmatique entre technologie, économie et responsabilité environnementale. C’est donc une opportunité pour les anciens utilisateurs de Nest de poursuivre leur expérience connectée, mais cette fois, avec une solution pensée pour durer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn