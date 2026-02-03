Rendez-vous gaming & e-sport : l’année 2026 s’annonce chargée

Entre salons internationaux, festivals indépendants, conférences techniques et tournois e-sport majeurs, l’agenda 2026 du jeu vidéo s’annonce aussi dense que mondial. La France jouera un rôle clé, notamment côté compétitions, tandis que les grands rendez-vous internationaux rythmeront l’année.

Un calendrier mondial bien rempli

Dès le mois de janvier, les événements s’enchaînent sur tous les continents. Voici un aperçu des rendez-vous les plus marquants par période.

Début d’année

17-18 janvier : New York Game Awards (New York, États-Unis)

19-20 janvier : Pocket Gamer Connects (Londres, Royaume-Uni)

26 janvier – 1er février : Global Game Jam (événement mondial)

6-8 février : IEM Krakovie (Pologne)

18 février – 1er mars : European Poker Tour – EPT Paris (Palais des Congrès) : le prestigieux circuit européen fait escale à Paris, dans l’élégant Palais des Congrès, pour deux semaines de poker live et de ses variantes telles que le blackjack de très haut niveau.

Printemps

5-13 mars : GDC Festival of Gaming (San Francisco)

13-19 avril : London Games Festival

29 avril – 3 mai : Gamescom Latam (São Paulo)

13-16 mai : A Maze (Berlin)

Été et automne

18-21 juin : IEM Cologne (Allemagne)

26-30 août : Gamescom (Cologne, Allemagne)

17-21 septembre : Tokyo Game Show (Japon)

29 octobre – 1er novembre : Gamescom Asia x Thailand Game Show (Bangkok)

La France confirme sa place sur la scène e-sport mondiale

Alors que les fédérations officielles de e-sport se développent en France, trois tournois majeurs sont déjà confirmés en France pour 2026, dont deux à Paris. Ils couvrent des licences parmi les plus populaires du moment.

Les grands rendez-vous en France

13 février à Paris (Adidas Aréna) : Six Invitational – Rainbow Six Siege : tournoi mondial réunissant les meilleures équipes, considéré comme l’événement phare du jeu.

22-24 mai à Paris (La Défense Aréna) : RLCS Major 2 – Rocket League : étape cruciale pour la qualification au championnat du monde. Présence attendue des équipes : Vitality, Karmine Corp, Gentle Mates, GameWard.

10-12 octobre à Nice (Palais des Expositions) : EVO – Evolution Championship Series : Le plus grand tournoi de jeux de combat au monde (Street Fighter, Tekken, Guilty Gear…).

L’indépendant et les jeunes talents à l’honneur

Le calendrier ne se limite pas aux mastodontes. Plusieurs festivals et jams mettent en avant la création alternative et les développeurs émergents :

22-24 janvier : Code Game Jam (Montpellier)

23-24 mai : Bordeaux Geek Fest

18-19 juin : Game Camp (Lille)

13-16 mai : A Maze (Berlin), référence mondiale de la scène indé

20-22 avril : Reboot Develop Blue (Croatie), 160 speakers et un large B2B

Une industrie aux formats toujours plus hybrides

Si l’on regarde l’ensemble de l’agenda, une chose saute aux yeux : les formats évoluent, les frontières bougent. Les événements ne sont plus seulement des vitrines pour annoncer des nouveautés. Ils sont devenus des lieux de convergence entre technologie, culture, business et création artistique. Le calendrier révèle une tendance nette : les formats fusionnent. Un même événement peut désormais mêler :

Salon pro ;

Compétition e-sport ;

Festival musical ;

Exposition artistique ;

Et sessions de recrutement.

Le jeu vidéo dépasse le cadre du loisir. Il s’affirme comme un écosystème culturel, économique et social, ancré dans toutes les régions du monde. Les dates clés sont posées, les lieux confirmés. Reste à savoir quels jeux, quels studios et quelles équipes marqueront 2026. Une chose est sûre : le secteur n’a jamais été aussi vivant.

