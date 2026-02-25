Game Over express : Amazon débranche déjà son Battle Royale ‘King of Meat’

Le géant américain vient d’admettre un échec cinglant en annonçant la fermeture de son battle royale “King of Meat”. Malgré un budget marketing colossal et une star de YouTube, ce jeu n’a malheureusement jamais décollé.

Qui aurait cru qu’un jeu promu par le YouTubeur MrBeast lui-même pourrait se planter aussi spectaculairement ? Et oui, Amazon Games vient de tirer un trait sur King of Meat, son battle royale lancé en octobre dernier. À peine quatre mois après sa sortie, le titre sera effectivement clôturé le 9 avril 2026.

De grands espoirs réduits à quelques centaines de joueurs

La déconvenue est d’autant plus amère qu’Amazon avait mis le paquet pour ce lancement. La firme visait en réalité des centaines de milliers de joueurs. Elle avait investi des fortunes en publicité, notamment lors des Game Awards. Elle s’était même autorisée une collaboration avec MrBeast, le YouTubeur le plus suivi au monde.

La réalité a néanmoins été cruelle, car à peine quelques centaines d’âmes s’aventuraient simultanément sur Steam. Cette situation transforma alors le battle royale King of Meat en champ de ruines numérique. Et en conséquence, Glowmade, le studio développeur, a annoncé la fermeture des serveurs tout en offrant des remboursements complets. Cela comprend également la monnaie virtuelle « Stamps » achetée par les plus téméraires.

Pourquoi les joueurs ont boudé le battle royale King of Meat ?

L’absence de détails sur les causes de cet échec laisse place aux spéculations. En revanche, le communiqué officiel tente de sauver les meubles avec une formule consacrée. Il dit : « Malgré la créativité et l’innovation apportées par Glowmade, le jeu n’a malheureusement pas trouvé l’audience escomptée. »

Qui plus est, le studio annonce ne prévoir aucune mise à jour de contenu, correction de bug ou équilibrage d’ici la fermeture définitive. En d’autres termes, les derniers joueurs peuvent profiter du battle royale King of Meat tel quel. Ceci, sans aucun espoir d’amélioration. Mais aussi, acheter le jeu ou sa monnaie virtuelle est désormais impossible. Cela scelle donc le sort de ce projet avorté.

Un échec qui fait écho à l’industrie

C’est une fin d’hiver bien morose pour l’industrie du jeu vidéo. Mis à part King of Meat, Riot Games a procédé à des coupes drastiques dans son équipe de développement de 2XKO. Si vous ne connaissez pas, c’est un jeu de combat free-to-play lancé il y a moins d’un mois. Le producteur Tom Cannon a admis que, malgré une « audience core passionnée », le titre n’avait pas atteint « le niveau requis pour soutenir une équipe de cette taille à long terme ».

Les annonces successives sur le battle royale King of Meat et 2XKO nous font ainsi réfléchir. Le marché du jeu vidéo semble être devenu impitoyable. Ceci, à tel point que même les géants aux poches sans fond ne peuvent plus se permettre de patienter.

Que va devenir Amazon dans le secteur du gaming ?

Bref, cet échec rappelle que l’argent et les stars ne suffisent pas à garantir le succès d’un jeu vidéo. Bien entendu, Amazon remercie chaleureusement Glowmade pour son « partenariat et sa passion ». Mais malheureusement, la réalité est que cette collaboration s’achève sur une note amère.

Les joueurs encore présents ont jusqu’en avril 2026 pour dire adieu au battle royale King of Meat. En ce qui concerne, Amazon la société devra certainement réfléchir à sa stratégie gaming. Après tout, on ne force pas les joueurs à s’intéresser à un produit qui ne leur parle pas. Et ce, même avec toute la puissance de feu du monde.

