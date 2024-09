League of Legends : Opera GX lance des mods et un hub de co-streaming avec Riot Games

Opera GX devient le navigateur officiel des fans de League of Legends Esports avec Riot Games pour le championnat mondial 2024. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs bénéficieront d’un accès exclusif à des contenus spéciaux et d’un hub de co-streaming.

Opera GX, le navigateur conçu pour les gamers, s’est associé à Riot Games pour les événements mondiaux de League of Legends Esports. C’est à l’occasion des Worlds 2024. Ce partenariat marque une étape majeure pour les fans d’e-sport. Il y a une série d’innovations pour enrichir l’expérience de visionnage et à renforcer l’autonomie des spectateurs.

Un partenariat stratégique avec Riot Games

Ce partenariat pluriannuel place Opera GX comme le partenaire privilégié de Riot Games pour les Worlds 2024. En tant que partenaire officiel, Opera GX propose aux utilisateurs un accès exclusif au Co-Streamer Hub. C’est une plateforme centrale pour filtrer les flux par langue et de choisir parmi 75 co-streamers différents. En plus de l’accès aux flux officiels, les spectateurs peuvent sélectionner les contenus qui correspondent le mieux à leurs préférences. Il est ainsi facile de rendre l’expérience de visionnage plus personnalisée.

« Opera GX utilise sa plateforme pour renforcer l’autonomie des fans, offrir des outils précieux, et co-créer un écosystème permettant aux passionnés de vivre leur engouement de manière plus intense » souligne l’équipe. Cette approche montre la volonté d’Opera GX de dépasser le simple sponsoring pour devenir un acteur clé dans l’expérience des fans d’e-sport.

Un hub de co-streaming et des fonctionnalités inédites

Le hub de co-streaming mis en place par Opera GX ne se limite pas à centraliser les options de streaming. Il inclut également le Riot Corner, un répertoire interactif des matchs du tournoi, avec un calendrier adaptable au fuseau horaire de chaque utilisateur. Cette fonctionnalité permet aux fans de suivre les matchs en temps réel. Ils pourront rien manquer des affrontements entre les meilleures équipes du monde. Pour débloquer le Riot Corner, les utilisateurs doivent télécharger l’un des six mods officiels de LoL disponibles sur GX.store. Ces derniers offrent de nouvelles expériences de navigation avec des fonds d’écran animés et des thèmes basés sur les personnages de League of Legends.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi les mods gratuits pour Lee Sin, Renata, Renekton, Varus, K’Sante, ainsi que le thème officiel LoL Esports. Ces mods personnalisent entièrement le navigateur. Cela ajoute une dimension unique à l’expérience de navigation des fans de League of Legends. Opera GX ne se contente pas de proposer des contenus visuels, il offre également des objets exclusifs en édition limitée, disponibles pour ceux qui remplacent leur navigateur par Opera GX.

Un engagement envers la communauté des gamers

Depuis son lancement en 2019, Opera GX s’est imposé comme le navigateur de référence pour les gamers. Il propose une personnalisation poussée et des fonctionnalités spécialement conçues pour les jeux vidéo. En plus de ses thèmes et effets sonores, Opera GX intègre des limitateurs de CPU, de RAM et de bande passant. Les utilisateurs peuvent ainsi maximiser les performances de leurs jeux. La fonctionnalité Hot Tabs Killer supprime les onglets les plus gourmands en ressources. GX Cleaner est conçu pour nettoyer les fichiers indésirables. Ces outils témoignent de l’engagement d’Opera GX envers la communauté des gamers.

Le serveur Discord d’Opera GX compte plus de 400 000 membres. C’est un espace supplémentaire où les utilisateurs peuvent échanger et partager leur passion pour les jeux vidéo. Avec ce nouveau partenariat avec Riot Games, Opera GX continue d’innover et de s’impliquer activement dans la communauté du gaming. Il offre des expériences uniques et personnalisées pour les amateurs de League of Legends.

À partir du 25 septembre, lors des play-ins des Worlds 2024, Opera GX déploiera l’ensemble de ses nouvelles fonctionnalités. La marque invite ainsi les utilisateurs à télécharger le navigateur pour profiter de cette offre exclusive. Les passionnés de League of Legends peuvent déjà se préparer à vivre une saison exceptionnelle, grâce à un partenariat qui place les fans au cœur de l’expérience e-sport.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

