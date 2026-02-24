Final Fantasy : Les 8 personnages qui feraient les pires chefs d’équipe

Certains personnages de Final Fantasy brillent par leur absence de charisme. Ces héros feraient des chefs d’équipe désastreux malgré leurs talents.

Le leadership ne s’improvise pas dans les mondes de Square Enix. Certains protagonistes manquent cruellement d’autorité, aussi cultes soient-ils. D’autres préfèrent largement suivre plutôt que diriger. Petit tour d’horizon sur les personnages de Final Fantasy qui ne sont pas du tout faits pour être chefs d’équipe.

Final Fantasy VI présente le casting le plus fourni de la saga. Gau apparaît pendant l’aventure parallèle de Sabin dans le Veldt et cette région sauvage change constamment de monstres. Or, Gau est un enfant abandonné et ensuite élevé par ces créatures. Ce héros de Final Fantasy ne comprend donc ni la parole ni les coutumes humaines.

Cette situation génère alors des moments cocasses de dépaysement. Puisqu’on parle ici d’un enfant marginalisé parlant un langage incompréhensible, le leadership lui semble inaccessible. Peut-être deviendra-t-il un grand chef des monstres à l’âge adulte ?

Pourquoi Bartz Klauser évite-t-il les responsabilités ?

Bartz incarne techniquement le héros de Final Fantasy V. Il partage toutefois ce rôle avec trois compagnons égaux. Lenna, Galuf et Faris prennent toutes les décisions ensemble. De ce fait, aucun leader unique n’émerge véritablement. En réalité, Galuf assume cette fonction grâce à son âge et sa sagesse.

Avant les événements du jeu Final Fantasy, le personnage de Bartz vivait comme un vagabond insouciant. Il parcourait le monde avec son Chocobo Boco en quête d’aventures. Certes, il possède un cœur d’or et fait toujours le bien. Cela dit, les compétences de leadership lui font défaut. Un éventuel remake pourrait néanmoins développer cet aspect.

Prompto Argentum, un personnage de Final Fantasy né pour suivre

Dans Final Fantasy XV, Prompto constitue l’âme du groupe. Il maintient par exemple le moral avec ses blagues et immortalise le voyage en photos. Comme Bartz, il dégage une aura de bouffon insouciant. Une révélation tardive transforme son parcours dans son DLC.

Malgré tout cela, Prompto demeure fondamentalement un suiveur. Il suivrait Noctis au bout du monde sans hésiter. Ce dévouement absolu, bien que noble, exclut toute prétention au commandement.

Pourquoi Kimahri Ronso de Final Fantasy n’est pas un leader ?

Kimahri accompagne Yuna dans Final Fantasy X. Cette créature humanoïde ressemble à un félin bipède hérissé d’épines. Sa tribu des Ronso constitue principalement des guerriers fiers vivant loin des humains.

Aussi, Kimahri parle extrêmement peu tout au long de l’aventure. Son laconisme atteint en outre des sommets absolus. De plus, sa petite taille pour un Ronso limite ses ambitions tribales. Il prouve sa force honorablement tardivement. Par contre, le leadership lui échappe irrémédiablement.

Pour Vivi Ornitier, sa timidité tue l’autorité

Le personnage de Vivi rejoint tôt l’aventure de Final Fantasy IX. Ce petit Mage Noir d’âge indéterminé possède une gentillesse touchante. En revanche, son manque de confiance en lui constitue un énorme handicap. Il remet constamment en question son existence même.

Cette crise existentielle traverse ainsi tout le début du jeu. Même en grandissant, Vivi n’établit jamais une présence commandante. Heureusement, il n’aspire pas au leadership. Cette innocence le préserve donc d’une fonction pour laquelle il n’est pas fait.

Sazh Katzroy, le père avant le guerrier ?

Sazh rejoint la résistance dans Final Fantasy XIII pour aider Lightning. Il regrette cependant très vite cette décision après sa malédiction. Son seul désir devient alors de retrouver son fils Dajh.

Certes, il combat bravement aux côtés de ses alliés. Plus il se bat, plus sa détermination grandit. Malheureusement, son ambition ultime reste simple : devenir le meilleur père possible. Le seul leadership qu’il envisage concerne le coucher de son enfant.

Balthier, un personnage de Final Fantasy qui fuit le pouvoir

Ce héros incarne le personnage le plus cool de Final Fantasy XII. Son inspiration Han Solo saute aux yeux immédiatement. Fran, sa complice, évoque Chewbacca bien qu’elle parle normalement. Balthier brise d’ailleurs constamment le quatrième mur en revendiquant son histoire.

Petit hic : cette arrogance charmante masque un vide de compétences réelles. Certains diront qu’il pourrait diriger par charisme pur. Néanmoins, il a fui ses responsabilités pour devenir pirate des cieux. La liberté l’emporte sur tout commandement.

Yuffie Kisaragi aurait-il trop d’énergie pour commander ?

Final Fantasy VII présente Yuffie comme un personnage optionnel. Depuis, elle intègre le roster principal des remakes. Elle dispose même d’un DLC dédié dans Final Fantasy VII Remake. Quelle que soit la version, elle apparaît comme une adolescente débordante d’énergie. Cette ninja de Wutai maîtrise pourtant son art avec brio.

Son obsession pour les Matérias révèle cependant son immaturité. Elle vole compulsivement pour sauver sa patrie. Son esprit libre ainsi que sa maladresse chronique limitent son potentiel. Un jour, elle devrait succéder à son père, mais cela semble peu probable vu son tempérament.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn