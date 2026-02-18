Final Fantasy 7 Remake partie 3 : Les fans soulagés après cette annonce rassurante de Square Enix

L’angoisse des fans peut retomber. Alors que la sortie de la troisième et dernière partie de Final Fantasy 7 Remake se fait attendre, Square Enix vient de livrer des nouvelles. Le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, a confirmé que le jeu entre dans sa « phase finale de développement », avec un titre officiel déjà choisi par Tetsuya Nomura lui-même.

Mieux encore, le jeu est déjà jouable en interne et subit des améliorations quotidiennes . Cette annonce laisse espérer une sortie en 2027, pour le 30e anniversaire de l’opus original. Mais c’est en lisant la suite de cet article que vous en saurez plus.

Final Fantasy 7 Remake Partie 3 : la conclusion se précise

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Final Fantasy 7 : le troisième et dernier volet du remake est entré dans sa phase finale de développement. Naoki Hamaguchi, le directeur du jeu, a livré des informations rassurantes dans une interview récente. Alors que Final Fantasy 7 Rebirth s’apprête à débarquer sur Switch 2 et Xbox le 3 juin, l’équipe de Square Enix met les bouchées doubles pour offrir une conclusion à la hauteur des attentes.

Où en est le développement du jeu ?

Selon Hamaguchi, le développement du troisième opus progresse « presque exactement » selon le planning initial. Le jeu est d’ores et déjà « jouable », et l’équipe est entrée dans la phase d’optimisation et de peaufinage. Le directeur se montre confiant : il ne faudrait pas attendre trop longtemps avant que Square Enix ne dévoile officiellement le projet. Une annonce qui pourrait intervenir dans les prochains mois, peut-être lors du Summer Game Fest début juin.

Quel moteur graphique pour ce dernier volet ?

Contre toute attente, Final Fantasy 7 Remake Partie 3 utilisera toujours une version customisée de l’Unreal Engine 4, et non l’Unreal Engine 5. Le choix est dicté par la maîtrise technique acquise par Square Enix sur cette plateforme. Cela n’empêchera pas le jeu d’être magnifique : Hamaguchi insiste sur le fait que la qualité graphique ne sera pas sacrifiée, même avec une sortie multiplateforme. Les assets sont d’abord conçus pour PC (la version la plus exigeante), puis adaptés pour chaque console.

Quid des performances sur chaque plateforme ?

Le passage à une sortie simultanée sur toutes les machines (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC) soulève des questions techniques, notamment pour la Switch 2. Hamaguchi a rassuré : le jeu tournera en 30 images par seconde sur les consoles moins puissantes (Switch 2 et Xbox Series S), tandis que les versions haut de gamme pourront atteindre les 60 FPS. Chaque plateforme bénéficiera d’optimisations spécifiques (densité des éléments, effets graphiques) pour éviter les goulots d’étranglement. La mémoire et le stockage sont gérés indépendamment pour chaque système, sans pénaliser les versions supérieures.

Le nom du jeu est-il déjà choisi ?

Oui, mais il reste secret. Tetsuya Nomura, le directeur créatif, a déjà décidé du titre, mais l’équipe de développement garde le silence. Les fans devront donc patienter encore un peu avant de connaître le nom de cette conclusion tant attendue.

Une baisse de prix pour patienter

En attendant plus d’informations, Square Enix a rendu Final Fantasy 7 Rebirth plus accessible. Depuis le 9 février 2026, le jeu est définitivement passé à 49,99 $ sur PC et PS5, une bien belle manière de se replonger dans l’histoire avant l’arrivée du grand final.

Reste à savoir si le troisième volet profitera du Summer Game Fest pour se montrer. La date du 5 juin 2026, deux jours après la sortie de Rebirth sur Switch 2 et Xbox, serait idéale. Croisons les doigts.

