Ma vie avec les Walter Boys sur Netflix : la fin expliquée et tout sur la saison 2

Découvrez la fin de la série Netflix Ma vie avec les Walter Boys avant d’espérer une deuxième saison. De quoi vous imprégner de la série et de toutes ses intrigues !

Tirée du livre d’Ali Novak avec le même éponyme, la série Ma vie avec les Walter Boys est un succès sur Netflix. Si vous êtes à la recherche d’une série basée sur une histoire d’amour, des triangles amoureux et beaucoup de drames, cette série va vous scotcher sur votre chaise. Toutefois, avant la sortie probable d’une deuxième saison, essayons de faire un tour sur les principaux événements qui ont marqué la première saison.

De New York à Colorado, l’histoire de Jackie Howard

Du haut de ses 15 ans, Jackie Howard sera le centre de la série Ma vie avec les Walter Boys de Netflix. Après qu’elle a perdu ses parents et sa sœur, elle va devoir vivre avec la famille Walter et leur dix fils. Oui, vous l’avez sûrement remarqué, les spectateurs seront plongés au cœur des conflits qui tournent autour de l’amour avec un grand « A » ! Très vite, notre jeune héroïne tombera amoureuse de Cole et Alex, deux des fils des Walter, mais la question qui brûle toutes les lèvres, c’est : « avec qui elle va finir » ?

Will et Haley, un mariage heureux et non-pluvieux ou presque

Pour la fin de la série Ma vie avec les Walter Boys, Netflix va nous surprendre avec le mariage de Will et Haley au ranch familial. Jackie va les aider à organiser le mariage parfait. Profitant de l’ambiance nuptiale, Cole va l’inviter à cueillir des fleurs pour le bouquet de la mariée. Les deux vont se rendre compte qu’ils éprouvent un sentiment l’un envers l’autre. Entre temps, Alex va avouer son amour pour Jackie, mais cette dernière préfère ne pas lui répondre.

Jackie et Cole, le baiser tant attendu signant la fin de Ma vie avec les Walter Boys ?

Le sentiment de Jackie pour Cole s’est intensifié lorsqu’elle a découvert que ce dernier avait réparé la théière de sa défunte sœur. Elle décide donc de se rendre à l’atelier pour le retrouver. Les deux tourtereaux vont avoir une discussion intense et animée qui va se terminer par un baiser passionné. Le baiser tant attendu tout au long de cette saison !

Fin de Ma vie avec les Walter Boys, un retour à New York et…

Après que Jackie n’ait pas répondu à ses avances, Alex s’est saoulé durant la soirée. Du coup, il va finir avec la gueule de bois au réveil. Au matin, il décide de la chercher, mais ne la trouve nulle part. La seule chose qu’il va découvrir, c’est un mot posé sur son lit disant : « Je suis désolée ».

En voyant la théière, il va tout de suite comprendre que Cole a quelque chose à avoir dans cette histoire. Sauf que lui n’en plus ne sait rien de ce qui s’est passé. À la fin, nous pouvons voir Jackie à bord d’un vol pour New York avec son oncle Richard… Une fin qui laisse les spectateurs sur leur faim et qui mérite une deuxième saison !