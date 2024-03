Furies : la fin de la série française qui cartonne sur Netflix expliquée !

Découvrez la fin de la série Furies, la série française qui cartonne actuellement sur Netflix dans ce qui suit. Qu'est-il arrivé à Driss ?

Netflix a diffusé la saison 1 de Furies le 1er mars 2024, ce qui a plu au public. En effet, la série est un d'actions et de vengeance nous plongeant dans le monde criminel français. La saison se compose de huit épisodes et met en scène le voyage de Lyna dans sa quête de vengeance et de découverte de son identité. Durant son parcours, elle va faire la rencontre de Driss, son père biologique. Cette série française été créée par Yoann Legave et Jean-Yves Arnaud, et met en vedette Lina El Arabi, Marina Fois, Mathieu Kassovitz, et d'autres acteurs talentueux.

Driss meurt à la fin de la saison 1 de Furies sur Netflix

Au cours de la série Netflix, Lyna découvre que son père, Driss, est en réalité le cerveau derrière les crimes. Elle apprend également que le Parrain a saisi toutes les entreprises qui étaient les idées de Driss. Cela a donné une motivation personnelle à ses agressions. Le plan ultime de Driss était de localiser une mine cachée sous Paris contenant des informations sensibles. Mais après que Selma et Lyna aient déjoué ses plans, Selma le tue à sa demande. Driss voulait préserver Lyna de porter le fardeau de sa mort.

Qu'est-ce que Lyna a découvert sur Selma ?

Au cours de sa quête, Lyna découvre que Selma est en réalité la Furie légendaire. Elle aurait menti sur la mort de ses parents biologiques, Driss et Kahina en prétendant un accident. De plus, il est révélé que Selma est responsable des événements tragiques survenus dans la famille de Kahina. Cette révélation a créé une tension supplémentaire entre les deux protagonistes.

Qui sont les Damoclès montrés dans Furies saison 1 ?

La fin de la saison 1 de Furies montre les Damoclès. Cette équipe d'assassins à louer engage Selma et Lyna à travailler pour eux. Les Damoclès prennent le contrôle après la disparition des têtes importantes de l'Olympe. Ils forcent Selma et Lyna à se rendre au nouveau pouvoir. Il est probable que ce fil narratif soit développé dans la prochaine saison. On s'attend toutefois à une dissidence et une rébellion contre les Damoclès. Pour la confirmation, attendons la saison 2 qui sortira très prochainement avec le taux d'audimats enregistré sur cette première saison !