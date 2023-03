Luther: Soleil Déchu : La fin du film Netflix expliquée

La fin de Luther: Soleil déchu a laissé une bonne partie de son public dans la confusion. Il se passe effectivement beaucoup de choses durant les deux heures de film.

L’inspecteur John Luther sort de sa retraite quatre années après la fin de la série. Il revient non pas dans une nouvelle saison, mais dans un film où il mène l’enquête la plus difficile de sa carrière. Luther: Soleil déchu est une œuvre intense dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Reprenons donc tout depuis le début afin de bien comprendre la fin de Luther: Soleil déchu disponible parmi les nouveautés sur Netflix.

John Luther derrière les barreaux dans Soleil déchu

Luther a perdu toute motivation après son incarcération.

Luther: Soleil déchu s’ouvre sur une enquête sur l’enlèvement du jeune Callum Aldrich. Notre détective est sur le point de résoudre l’affaire, mais il se fait piéger par le kidnappeur. Ce dernier fait fuiter dans la presse les pratiques illégales et les écarts de conduite de Luther. Notre inspecteur déchu écope alors d’une peine de prison ferme. Le jeune Callum reste introuvable. Des années plus tard, le garçon meurt d’autres victimes dans des conditions abominables.

Homme d’affaires à succès le jour et tueur en série la nuit, David Robey (Andy Serkis) est responsable de la mort de Callum et de l’incarcération de Luther. Le millionnaire criminel nargue d’ailleurs l’inspecteur déchu en lui envoyant un enregistrement des derniers cris de sa victime. Le sens du devoir et le sentiment de culpabilité poussent notre héros à s’évader pour stopper Robey à la fin de Luther: Soleil déchu.

La méthode de Robey pour contrôler ses victimes

L’acteur britannique Andy Serkis campe le personnage de David Robey.

Notre inspecteur évadé arrive rapidement à trouver la piste de Robey. Il a même une grosse opportunité d’attraper le tueur en série avant la fin de Luther: Soleil déchu. Notamment une course poursuite au carrefour Piccadilly Circus. Mais Robey arrive à s’échapper dans le métro londonien en provoquant un suicide collectif.

Ce n’est que partie remise pour notre détective qui cerne désormais le profil de son ennemi. En effet, l’homme d’affaires utilise ses ressources financières pour espionner les gens à travers le réseau de vidéosurveillance londonien. Il fait ensuite chanter les personnes ayant des secrets compromettants. Le maître-chanteur les manipule à sa guise.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Le duo improbable de Raine et Luther

Odette Raine veut arrêter Luther après son évasion.

La détective Odette Raine (Cynthia Erivo) est la nouvelle patronne de la section criminelle de Londres. Notez que le personnage n’existe pas dans la série britannique. La priorité de l’inspectrice-cheffe est de remettre Luther en prison. Mais celle-ci va finir par faire équipe avec notre héros jusqu’à la fin de Luther: Soleil déchu. Raine veut sauver sa fille Anya enlevée par Robey.

La paire arrive à retrouver Georgia, la femme cachée du tueur en série, et la rencontre pour l’interroger. Celle-ci donne une piste importante qui va permettre de localiser son mari qui se cache en Norvège. Luther demande à son ami Martin Schenk de surveiller et protéger Georgia. Schenk découvre alors que le second de Raine est en réalité à la solde de Robey.

Une red room avortée à la fin de Luther: Soleil déchu

Robey veut que Luther et Raine s’entretuent dans sa Red room.

Luther et Raine arrivent à rejoindre le domaine de Robey en Norvège. Les deux enquêteurs se font capturer par les hommes de main de ce dernier. Le millionnaire fou les enferme dans une pièce pour commencer une Red room. Mais les deux partenaires improvisés refusent de s’entretuer. C’est alors que Luther tente de retourner le plan de l’homme d’affaires fou.

Les internautes quittent massivement la Red room quand Luther affirme que la police est en train de tous les traquer. Robey prend et tente alors de fuir. Mais notre inspecteur ne compte pas le laisser s’échapper cette fois-ci. La course poursuite finit sur un lac gelé dans lequel le tueur en série se noie. Les secours arrivent à temps pour sauver Luther. Raine retrouve Anya saine et sauve.

Pas de retour en prison à la fin de Luther: Soleil déchu

Luther récupère son manteau emblématique à la fin du film.

Luther se réveille dans une résidence sécurisée du gouvernement britannique. Il est en train de recouvrer de ses blessures. Son ami Martin Schenk est là et lui rend son emblématique manteau. Un convoi de grosses voitures noires arrive pour chercher notre inspecteur évadé. Schenk confie alors à son camarade que celui-ci ne va pas retourner en prison.

Un représentant du gouvernement accueille Luther et le remercie pour son travail sur l’affaire Robey. Il encourage notre inspecteur déchu à monter dans la voiture. Un haut placé du gouvernement britannique veut rencontrer notre héros. Ce dernier qui monte dans la voiture marque la fin de Luther: Soleil déchu. Une conclusion ouverture qui laisse espérer un éventuel retour du détective.