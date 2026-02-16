Fin expliquée de la série : Les Enfants de plomb, Jolanta a-t-elle sauvé les petits ?

Spoiler : oui, non, peut-être ? La fin de la série polonaise Les Enfants de plomb sur Netflix nous laisse autant de questions que de larmes. Mais que s’est-il vraiment passé ?

Jolanta, notre héroïne au cœur d’acier, a beau avoir démoli des réseaux mafieux à mains nues, le sort des gamins reste flou. Entre rédemption et amertume, on se demande si le scénariste voulait nous bouleverser… ou juste nous rendre fous.

Les Enfants de plomb sur Netflix : le combat héroïque d’une mère contre l’industrie polonaise

Netflix vient de dévoiler Lead Children ou Les Enfants de plomb, une série polonaise inspirée de faits réels qui raconte le combat acharné du Dr Jolanta Wadowska-Król contre la pollution au plomb dans la région de Szopienice. Entre sacrifice personnel, trahisons et victoires amères, ce drame historique nous tient en haleine jusqu’à son dernier souffle. Attention, spoilers !

Le Dr Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig) exerce comme pédiatre à l’hôpital local de Szopienice. Elle constate avec effroi que les enfants du quartier de Targowisko tombent mystérieusement malades les uns après les autres. Aidée de son mari urologue, le Dr Zbyszek Król (Sebastian Pawlak), et de la professeure Berger (Agata Kulesza), elle mène l’enquête. Le verdict est sans appel : ces enfants souffrent d’un saturnisme aigu, un empoisonnement au plomb. La source ? Une fonderie située à deux pas de leurs habitations, qui crache ses poisons sans aucun filtre.

Mais lorsque la docteure tente d’alerter les autorités, elle se heurte à un mur. L’officier Hubert Niedziela (Michał Żurawski) et le secrétaire Zdzisław Grudzień (Zbigniew Zamachowski) n’ont qu’un objectif : étouffer l’affaire pour protéger l’industrie locale, même au prix de la santé des plus vulnérables.

Les enfants ont-ils été sauvés ?

Après des mois de lutte acharnée, de menaces et d’intimidations, le Dr Wadowska-Król parvient à évacuer les enfants de Targowisko vers des sanatoriums pour les soigner. Trois mois plus tard, alors que les autorités tentent de rapatrier les familles, la docteure découvre un nouveau plan machiavélique. Avec l’aide de M. Sonntag, un employé de la fonderie, elle organise une révolte massive. Des centaines de mères convergent vers la coopérative métallurgique de Szopienice pour exiger des logements neufs, loin de l’usine.

La riposte est violente. La milice tire des gaz lacrymogènes, mais les maris, alertés, quittent leur poste pour rejoindre le combat. Le rapport de force bascule. Grudzień, acculé, cède : les familles auront leurs appartements. Au cœur de la mêlée, le Dr Wadowska-Król, enceinte, est prise de contractions. Elle accouche d’une petite fille en bonne santé, malgré l’exposition au plomb. Une victoire dans la tourmente.

Pourquoi sa thèse de doctorat a-t-elle été rejetée ?

La docteure soumet enfin sa thèse, fruit de recherches minutieuses sur plus de 4 500 patients. Mais le jury, sous pression politique, la rejette, la qualifiant de « chaotique » et reposant sur des « spéculations ». Le choc est d’autant plus violent que la professeure Berger, autrefois alliée, se range du côté des accusateurs.

Confrontée, elle avoue : les autorités lui ont proposé un marché. En échange de son silence, elle obtiendrait un nouveau pavillon pour sa clinique. Berger a choisi la carrière contre la justice. Une trahison qui laisse un goût amer.

Qui a finalement récolté les lauriers du succès ?

Le dénouement est d’une ironie cruelle. Grudzień s’attribue publiquement tout le mérite de la relocalisation des familles. Il annonce la démolition complète du quartier de Targowisko, sans jamais mentionner le Dr Wadowska-Król. Pendant ce temps, la docteure est mutée silencieusement dans une autre région. Hubert, l’officier qui avait tenté de freiner la révolte, est rétrogradé et renvoyé travailler… à la fonderie. Quant à la professeure Berger, elle obtient son nouveau pavillon.

Un combat inachevé mais nécessaire

Les Enfants de plomb ne conclut pas sur une victoire éclatante, mais sur une victoire en demi-teinte, à la polonaise. Les enfants sont saufs, les familles relogées. Mais les responsables du scandale restent en place, et l’héroïne est effacée de l’histoire officielle. Une fin amère mais terriblement réaliste, qui rend hommage au courage d’une femme qui a préféré la santé des enfants à sa propre carrière.

La série est disponible sur Netflix. Préparez les mouchoirs.

