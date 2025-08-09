Comment jouer à Mafia: The Old Country ? Le guide pour les nouveaux venus !

Vous venez de débarquer dans l’univers impitoyable de Mafia: The Old Country et les rues semblent déjà hostiles ? Pas de panique ! Ce jeu de stratégie façon parrain demande autant de ruse que de muscles.

Entre gestion de QG, recrutement de lieutenants et guerres de gangs, on vous explique comment gravir les échelons du crime organisé sans finir au fond du lac. Prêt à devenir le nouveau roi du Chicago virtuel ?

Les astuces pour dominer les rues sans finir les pieds dans le ciment

Débarquer dans Mafia: The Old Country sans préparation, c’est un peu comme défier Al Capone en pyjama. Cette métaphore résume donc que ce jeu n’est pas simple. Il faut faire preuve de stratégie et d’un savoir-faire en termes de gestion pour être…. gangster. Disponible sur mobile, vous devez donc user de ruse autant que de muscles dedans.

De fait, le premier conseil à suivre en commençant ce jeu c’est de se concentrer d’abord sur les quêtes principales. Elles vous offrent l’XP et l’argent nécessaire pour agrandir votre empire criminel sans trop galérer. Et n’oubliez pas de réclamer vos récompenses quotidiennes – c’est cadeau !

Construisez votre empire méthodiquement

Puis, sachez que dans Mafia: The Old Country votre QG, c’est votre sanctuaire. Améliorez-le en priorité pour débloquer de nouvelles fonctions et booster vos revenus passifs. Les bâtiments annexes (comme les distillateurs clandestins) rapportent gros, mais nécessitent d’être protégés.

Ensuite, un bon parrain équilibre toujours son pouvoir entre expansion et défense. Pensez aussi à recruter des lieutenants. Chaque gangster a des compétences uniques qui font la différence lors des combats ou des missions spéciales. Il faut en tenir compte.

Combat 101 : La stratégie avant les coups de feu

Par la suite, les combats tour par tour semblent simples, mais gare aux pièges ! Adaptez votre équipe à chaque mission : un sniper pour les ennemis à distance, un gros bras pour les affrontements rapprochés.

Sinon, utilisez les couvertures et n’hésitez pas à soigner vos troupes entre les rounds. Petite astuce : les attaques spéciales se chargent avec le temps. Alors chronométrez-les bien pour maximiser leurs effets.

Rejoignez une famille… ou créez la vôtre

Seul, on va vite. Ensemble, on va loin (et surtout, on survit). Dès que possible, intégrez une famille ou fondez la vôtre en commençant Mafia: The Old Country. Les alliances permettent d’accéder à des événements exclusifs et des bonus collectifs.

Dans le jeu (comme dans la vie) il est bon d’avoir des alliés quand les autres familles vous cherchent des noises. Les guerres de gangs sont impitoyables, alors choisissez bien vos amis… et vos ennemis !

Gestion des ressources : soyez plus pingre qu’un comptable de la mafia

Enfin, sachez que l’argent, les armes et l’énergie sont limités. Ne gaspillez pas vos ressources dans des améliorations inutiles ou des combats perdus d’avance. Priorisez les missions rapportant le plus de bénéfices. Et gardez toujours un peu de cash de côté pour les urgences.

Un vrai parrain sait que parfois, il vaut mieux payer un pot-de-vin que risquer une guerre coûteuse. Entre gestion stratégique et coups bas virtuels, Mafia: The Old Country vous offre un sandbox criminel aussi impitoyable qu’addictif. À vous de prouver que vous avez le cran de devenir le parrain ultime !

