La fin de la saison 2 de Good Omens expliquée : Que signifient les décisions d’Aziraphale ?

La fin de la saison 2 de Good Omens donne sur un épisode où Crowley et Aziraphale luttent avec acharnement. On y voit chacun qui se bat pour l’autre. En outre, Aziraphale protège les humains dans la librairie contre les démons qui les traquent. Pendant ce temps, Crowley se rend au Paradis pour enquêter sur Gabriel.

La découverte des sinistres plans du Paradis

Là-bas, Crowley découvre que les hautes sphères du Paradis préparent la prochaine Armageddon. Crowley visionne des images du passé, se rappelant son départ du Paradis avec la fameuse boîte de l’épisode 1. On y voit Gabriel qui s’oppose à leurs plans. Cela lui a valu rétrogradation et suppression de ses souvenirs.

Le sacrifice désespéré d’Aziraphale et la guerre involontaire à l’Enfer

Dans un acte de désespoir, Aziraphale sacrifie son halo pour protéger ses amis dans la librairie. Il déclare involontairement la guerre à l’Enfer. Crowley revient rapidement, prédisant que cela n’ira pas bien avec l’Enfer.

Révélation de secrets cachés et fraternisation inattendue

Il humilie l’entourage de Shax devant Beelzebub et avoue au Paradis qu’ils ont caché Gabriel avec un puissant miracle. Ils découvrent que Gabriel avait laissé une lettre sur la boîte, indiquant que ses souvenirs étaient dans une mouche qui le suivait partout. Beelzebub appelle la mouche, rendant ainsi les souvenirs de Gabriel. On découvre que Gabriel et Beelzebub sont amoureux. Crowley et Aziraphale ne sont pas les seuls à fraterniser.

Le chaos et la décision de rester ensemble

Dans la fin de la saison 2 de Good Omens, cette révélation provoque le chaos parmi les agents du Paradis et de l’Enfer. Ces derniers se déchirent sur le châtiment à infliger. Aziraphale propose de leur demander ce qu’ils veulent. Finalement, tous décident simplement de rester ensemble. Crowley suggère même leur propre création, Arthur Centauri, et ils disparaissent ensemble.

Confrontations et dilemmes

Shax déverse sa rage sur Aziraphale tandis que le Métatron intervient. Il ordonne aux anges de retourner au Paradis. Ensuite, il pose une question bouleversante à Aziraphale. Pendant ce temps, Nina et Maggie confrontent Crowley, l’incitant à examiner sa relation avec Aziraphale.

Le choix déterminant d’Aziraphale

Un Crowley troublé confronte Aziraphale, mais avant qu’il ne puisse tout dire, l’ange l’interrompt. Aziraphale lui annonce ses nouvelles : il a été choisi pour remplacer Gabriel en tant que Suprême Archange. Il peut choisir avec qui il veut travailler, y compris Crowley, qui pourrait être réintégré en tant qu’ange. Toutefois, cela dépendra des conditions imposées par le Paradis.

Les désaccords et les véritables sentiments

Indigné, Crowley déclare qu’ils n’ont pas besoin du Paradis ni de l’Enfer. Aziraphale persiste à croire que le Paradis est rempli de « bons gars ». Crowley lui rappelle les plans d’Armageddon et lui demande de refuser cette proposition.

Une déclaration d’amour sincère

Malheureusement, Aziraphale reste inflexible. Crowley profite alors de l’occasion pour exprimer ses sentiments sincères et l’encourage à s’enfuir avec lui. Après une tentative de persuasion d’Aziraphale pour que Crowley vienne au Paradis, ce dernier lui révèle qu’il ne peut pas quitter la librairie.

Le cœur brisé et le départ

Doucement, Aziraphale lui répond : « Rien ne dure éternellement », brisant le cœur de nombreux fans. Crowley exprime ses regrets, déclarant : « On aurait pu être nous », et embrasse Aziraphale. Ce dernier semble incertain et bouleversé, mais il pardonne à Crowley.

Ensuite, Crowley lui demande de ne pas s’encombrer de ces pensées. Furieusement, il quitte la librairie. C’est ainsi que se termine la fin de la saison 2 de Good Omnes sur Amazon Prime Video. L’ange et le démon prenant chacun leur propre chemin. Puis, la musique mélancolique démarre sur les crédits.

