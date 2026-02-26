Twist final de La Falaise sur Prime Video : qui a « bluffé »qui pour gagner ?

Vous avez passé 90 minutes à décrypter la fin dans le film La Falaise ou « The Bluff » sur Prime Video, persuadé d’avoir percé le mystère ? Détrompez-vous. Voici ce qui s’est vraiment passé.

Entre flashbacks piégés, regards qui en disent long et révélations qui remettent tout en cause, ce thriller espagnol ne fait pas dans la demi-mesure. Allez, avouez : vous avez eu besoin d’Internet pour tout comprendre, hein ?

Priyanka Chopra Jonas en pirate, et après ?

Attention, spoilers ! Si vous n’avez pas vu le film, lisez cet article APRES l’avoir visionné.

Le film The Bluff ou La Falaise sur Prime Video porté par une Priyanka Chopra Jonas méconnaissable et habitée, nous a plongés dans les eaux troubles de la Caraïbe du XIXe siècle. Entre vengeance, traumatismes et survie, le long-métrage nous a offert une héroïne complexe et un final explosif. Mais que s’est-il vraiment passé sur l’île de Cayman Brac ? Et surtout, que nous réserve l’avenir pour Ercell, alias Bloody Mary ? On rembobine le film et on explore les pistes laissées par cette fin qui en appelle d’autres.

Qui est vraiment Ercell, cette femme au passé trouble ?

Sous ses airs de mère de famille protectrice sur l’île paradisiaque de Cayman Brac, Ercell cache un passé qu’elle aurait préféré enterrer à jamais. Son vrai nom est Mariam, et bien avant de devenir l’épouse aimante de T.H. et la mère du jeune Issac, elle était une légende vivante de la piraterie, connue sous le nom de Bloody Mary. Comment en est-elle arrivée là ? La réponse est aussi sombre que violente.

Alors qu’elle n’avait que 12 ans, Mariam et sa famille, réduits en servitude par la Compagnie des Indes orientales, ont vu leur convoi attaqué par le redoutable capitaine Connor et son équipage. Sa famille y passa, mais Connor, voyant en elle une recrue potentielle et malléable, la prit sous son aile. Ce fut le début d’un long cauchemar d’emprise.

Pendant des années, Connor a « mentoré » la jeune fille, faisant d’elle sa chose, son « bras droit décoratif », la transformant en l’une des pirates les plus craintes des sept mers. Mais en grandissant, Mariam a pris conscience de l’horreur de sa situation : Connor n’était ni un ami, ni un amant, mais son agresseur. À la première occasion, elle lui planta un couteau dans les côtes, s’enfuit avec son or, et changea d’identité pour devenir Ercell, espérant enfin vivre en paix.

Pourquoi Connor a-t-il refait surface des années plus tard ?

L’âge d’or de la piraterie touchait à sa fin, et Connor, lui, n’avait jamais digéré cette trahison. Pour lui, Ercell n’était pas une femme libérée de son emprise, mais une propriété qui s’était enfuie avec son bien le plus précieux : un coffre rempli d’or. C’est donc animé par une soif de vengeance inextinguible et le besoin de renflouer les caisses de son équipage moribond qu’il débarque un jour à Cayman Brac.

Son arrivée est un raz-de-marée. Il capture T.H., le mari d’Ercell, massacre son équipage, et prend tout le village en otage pour forcer Ercell à lui rendre son or. Cette dernière, prête à tout pour sauver les siens, accepte de rendre le coffre. Mais Connor, aveuglé par sa haine, ne peut s’en contenter. Il veut l’or, la tête d’Ercell, et surtout, il veut la faire souffrir en tuant T.H. sous ses yeux.

C’est son arrêt de mort. Au moment où son épée transperce le cœur de T.H., Ercell actionne un mécanisme : le coffre d’or, qu’elle n’avait jamais eu l’intention de lui rendre, était piégé. L’explosion transforme les lingots en shrapnel, décimant une grande partie de l’équipage de Connor. Fou de rage, ce dernier tue son propre quartier-maître, Lee, qui osait remettre en cause ses choix, et jure d’avoir la peau de celle qu’il considère toujours comme sa protégée.

Ercell a-t-elle réussi à tuer son bourreau ?

Ercell n’est pas dupe. Elle a toujours su que son passé finirait par la rattraper. Aussi a-t-elle transformé les grottes et tunnels sous la falaise de Cayman Brac en un véritable piège mortel. Aidée de sa belle-sœur Elizabeth et de son fils Issac, elle tend une embuscade à Connor et ses hommes restants. C’est un combat inégal, mais Ercell connaît chaque recoin, chaque piège. Ses assaillants, sûrs de leur force et sous-estimant celle qui n’est à leurs yeux qu’une femme, tombent un à un. Elizabeth, elle, profite du chaos pour venger son bien-aimé Weston en tuant le pirate Scout et en récupérant le médaillon qu’il lui avait volé.

Pendant ce temps, Issac suit les instructions de sa mère et s’enfuit sur un bateau secret, découvrant au passage qu’une partie de l’or n’a pas explosé : il était caché là, en partie, pour assurer leur avenir. Au sommet de la falaise, Ercell doit allumer un feu pour signaler sa position aux Britanniques. C’est Connor, dans un ultime acte d’orgueil, qui le fait à sa place, espérant être récompensé pour avoir tué une fugitive. Mais la vengeance a un prix, et la sienne est amère. Grâce à une diversion providentielle d’Elizabeth, Ercell prend le dessus et tue enfin son agresseur, mettant un point final à des décennies de terreur.

Dans cette épreuve, Ercell a perdu son mari, mais elle a retrouvé son identité. En se confrontant à Connor et en dévoilant toute son histoire à sa famille, elle a réussi à réconcilier les différentes facettes de sa personnalité : Bloody Mary, la pirate impitoyable, et Ercell, la mère protectrice. Elle redevient Mariam, une femme enfin entière.

Un sequel est-il possible ? Que pourrait-il se passer ensuite ?

Si les makers du film n’ont rien annoncé officiellement, la fin de The Bluff laisse grand ouvertes les portes d’une suite. Le feu allumé par Connor a attiré l’attention d’un régiment britannique qui s’approche désormais de l’île. Et il y a fort à parier que leur visite ne soit pas amicale.

Souvenons-nous du contexte : les Britanniques sont des colonisateurs, et Cayman Brac semble être un havre de paix multiracial, ce qui serait une aberration à leurs yeux. Le conflit racial pourrait être au cœur d’un éventuel The Bluff 2. De plus, Mariam a toujours une prime sur sa tête. Les soldats pourraient être tentés de l’arrêter pour empocher la récompense, répétant ainsi le cycle de prédation que Connor avait initié.

Et puis, il y a l’or. Une partie est incrustée dans les corps des pirates morts, une autre est cachée dans le bateau d’Issac. Difficile d’imaginer que des soldats, même animés des meilleures intentions du monde (ce qui est peu probable), résistent à l’appât du gain. Leur sens du devoir pourrait être sérieusement mis à l’épreuve par ces lingots.

Enfin, si le public répond présent, d’autres perspectives s’offrent aux scénaristes. On pourrait imaginer une préquelle centrée sur la jeunesse de Mariam et sa relation toxique avec Connor, ou même un spin-off dédié à la jeunesse de ce dernier, pour comprendre comment Karl Urban est devenu ce pirate impitoyable. Les possibilités sont nombreuses, à condition que l’appétit des spectateurs soit au rendez-vous.

