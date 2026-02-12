Fin de La Défense Lincoln saison 4 : Qui a vraiment tué Sam ? Mickey va-t-il en prison ?

La salle d’audience retient son souffle. La fin de la saison 4 de La Défense Lincoln sur Netflix a fracassé toutes les certitudes des fans. Le meurtre de Sam, cette affaire qui ronge Mickey Haller depuis des années, trouve enfin son coupable – et la vérité est plus dévastatrice que toutes les théories imaginées.

Entre trahisons familiales, preuves manipulées et un accusé qui pourrait bien être le dernier à rire, le puzzle s’assemble dans un tourbillon judiciaire. Mais la liberté de Mickey est désormais suspendue à un fil. Verdict : spoilers, larmes et un cliffhanger qui va vous rendre aussi dingue que les jurés.

Mickey Haller a-t-il enfin retrouvé la paix ? Pas si sûr…

Attention, danger ! Si vous n’avez pas encore terminé la saison 4 de The Lincoln Lawyer, mieux vaut refermer cet article et revenir plus tard. Car le final de cette nouvelle fournée d’épisodes, aussi addictive que les précédentes, nous laisse sur un plateau… en équilibre instable au-dessus d’un précipice. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) a passé les dix épisodes à prouver qu’il n’avait pas tué Sam Scales, l’ex-client retrouvé dans le coffre de sa Lincoln. Entre complots gouvernementaux, vengeance mafieuse et révélation familiale fracassante, décryptage d’une conclusion qui met les nerfs à rude épreuve.

Qui a vraiment tué Sam Scales ?

Depuis le corps sans vie découvert dans le coffre de la Navigator en fin de saison 3, tout accusait Mickey. Sauf que notre avocat préféré n’est pas du genre à se laisser incarcérer sans se battre. Aidé par Maggie, son ex-femme procureure devenue avocate de la défense le temps d’une réconciliation professionnelle, il remonte la piste d’une vaste arnaque aux subventions de biocarburants.

Sam Scales, alias Kirk Lennon, avait monté une société écran, AirKing Trucking, pour escroquer le gouvernement via BioGreen. Son associé dans cette combine ? Alex Gazarian, alias Alex Grant, le promoteur immobilier que Mickey avait déjà croisé dans la saison 2. C’est Alex, furieux d’avoir perdu des millions à cause de Sam, qui l’a fait tuer. Le problème, c’est que le FBI refuse de confirmer cette version en échange de sa discrétion. Et que Mickey reste le suspect idéal.

Pourquoi le FBI a-t-il sacrifié Mickey ?

Agent Dawn Ruth, l’enquêtrice fédérale, est claire : elle préfère laisser Mickey croupir en prison plutôt que de compromettre une enquête sur les plus grands groupes criminels du pays. Sam était un informateur du FBI, et révéler les circonstances de sa mort ferait capoter des mois de travail. Le genre de cynisme administratif qui donne envie de plaider coupable. Heureusement, Mickey n’est pas du genre à baisser les bras.

Face à Dana Berg, surnommée « Death Row Dana », procureure aussi redoutable qu’implacable, Mickey et son équipe jouent leur va-tout. Jeanine, la petite amie d’Alex et prête-nom de BioGreen, refuse de témoigner, terrifiée. Qu’importe : Mickey fait croire au FBI qu’elle va comparaître et faire exploser leur enquête. Paniqués, les fédéraux acceptent un marché : ils offrent une protection à Jeanine, retirent les charges contre Mickey et exigent même des excuses publiques de la part du bureau du procureur. Cerise sur le gâteau : le policier qui avait découvert le corps, Roy Collins, sera investigué. Mickey est libre. Blanc comme neige. Pour cinq minutes.

Qui est cette mystérieuse femme qui lui sauve la vie ?

Alors qu’il sort du supermarché, une inconnue le fixe avec insistance. Elle le suit jusqu’à sa voiture, hurle « À terre ! » et esquive des tirs. Les Arméniens, ceux-là mêmes qui ont attaqué Cisco et tué Alex, viennent de tenter d’abattre Mickey. Sauvé in extremis, il demande son nom à sa protectrice. Réponse : « Je suis ta sœur. » La mâchoire du spectateur touche le sol en même temps que celle de Mickey. Révélation choc, parfaitement amenée, qui ouvre grand la porte d’une saison 5.

Le bilan de la saison 4 en quelques points

Avant de refermer ce dossier, récapitulons les éléments clés de ce final :

Coupable : Alex Gazarian a tué Sam Scales, pour vol d’argent, pas pour vengeance personnelle.

: Alex Gazarian a tué Sam Scales, pour vol d’argent, pas pour vengeance personnelle. Obstacle : Le FBI a étouffé l’affaire pour protéger son enquête sur les subventions.

: Le FBI a étouffé l’affaire pour protéger son enquête sur les subventions. Victoire : Mickey obtient un non-lieu, des excuses publiques et une enquête contre le policier corrompu.

: Mickey obtient un non-lieu, des excuses publiques et une enquête contre le policier corrompu. Nouvelle menace : Les Arméniens en veulent toujours à Mickey.

: Les Arméniens en veulent toujours à Mickey. Famille : Une sœur cachée fait irruption dans sa vie, dans une fusillade.

La défense Lincoln saison 4 confirme que Mickey Haller n’a décidément pas le talent pour une vie tranquille. Entre cadavres dans le coffre, FBI parjure et fratrie surgie des balles, son cabinet roulant n’est pas près de se garer. Tous les épisodes sont disponibles sur Netflix. La saison 5, elle, se fait déjà désirer.

