À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux : la fin du film Netflix expliquée

Comment va se terminer la romance entre Raquel et Ares ? Si vous souhaitez connaître davantage sur la fin du film À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux, vous êtes au bon endroit !

Il faut croire qu'après « À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux », les fans de saga romantique avec une touche dramatique auront leur dose de romance et de dramaturge ! En effet, Netflix a prévu une suite au film qui s'étend aux vacances au printemps. L'intrigue se porte un peu plus sur les conséquences de la mort tragique de Yosi et les retombées post-estivales de Raquel et Ares. Sans plus attendre, découvrons ensemble la fin de « À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux » !

De la trahison à l'amour ou presque…

Ares revient de Stockholm pour passer les vacances dans la maison de ses parents à Barcelone. Il va se retrouver à nouveau à quelques mètres de la fenêtre de Raquel. Sauf que les choses ont bien changé depuis. Ares est maintenant en couple avec Vera, et ils vivent désormais ensemble. Quant à Raquel, elle fréquente Gregory et se préparer à lancer son livre.

Malgré les mots durs qu'ils se sont lancés la dernière fois, on peut toujours ressentir cet amour hardant qui les anime. Un soir, Ares va franchir le pas en passant par la fenêtre de Raquel, ce qui donnera naissance à une relation passionnée et intense. Seul ombre au tableau : le contrat que les parents d'Ares va signer avec la famille Hidalgo pour sauver leur entreprise de la faillite.

Un sauvetage qui risqua de virer au drame

Les derniers évènements à la fin de « À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux » restent plus qu'émouvants. Lors de la soirée du Réveillon, Ares décide d'avouer ses sentiments envers Raquel à ses parents et aux parents de Vera. Il met fin à cette histoire avec Vera et téléphona à Raquel pour qu'ils puissent se retrouver. Sauf que cette dernière ne viendra pas à ce rendez-vous.

En effet, alors qu'elle passa la soirée avec sa maison d'édition en compagnie de Daniela et d'Anna. Assoiffée de vengeance, Anna renverse ses antidépresseurs dans le verre de Raquel. Après avoir bu, cette dernière se retrouve inconsciente dans une pièce cachée de la maison. Ce n'est que le lendemain qu'elle téléphone à Ares avec le souffle haletant et la respiration tremblante.

Ce dernier comprend très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Il va se rendre à la maison d'édition et va retrouver Raquel en train de se noyer dans la piscine. Sans attendre, il plonge pour la sauver sauf qu'il est mortellement allergique au chlore, utilisé dans le nettoyage des piscines. Une scène émouvante qui va vous ébranler sur la plateforme de streaming !

Est-ce qu'Ares meurt à la fin de « À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux » ?

Nous pouvons retrouver qu'à la fin de « À travers ma fenêtre – les yeux dans les yeux » Ares va bien. Il se réveille à l'hôpital cinq jours après l'incident et cherche désespérément Raquel. Elle est également en vie et en bonne santé, et s'occupe de lui depuis qu'elle s'est remise de l'effet du mélange pilules-alcool.

Tout semble aller pour le mieux à la fin de ce film Netflix. Les Ares et les Hidalgo ont fini par fusionner leur entreprise malgré qu'Ares et Vera aient mis un terme à leur relation. D'autant plus que cette dernière file déjà le parfait amour avec Diego, son nouveau petit ami qu'elle affiche avec fierté sur Instagram.

Raquel fini par sortir son livre, et elle semble déjà travailler sur le prochain « tout en expérimentant l'amour » et non le conter uniquement. Elle emménage avec Ares dans un magnifique appartement au centre de Barcelone. De quoi dire adieu aux tourments de l'adolescence et embrasser tendrement la vie d'adulte…