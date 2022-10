Fifa 23 : top des meilleurs joueurs à acheter en mode carrière

Assurez votre carrière dans FIFA 23 en achetant les meilleurs joueurs. Voici le guide ultime pour vous aider à atteindre votre objectif.

Nous avons établi une liste de tous les joueurs susceptibles de vous intéresser dans FIFA 23. Ce jeu renferme en effet plus de 19 000 joueurs les uns plus talentueux que les autres. Notez cependant que les notes et les particularités de chaque joueur sont fréquemment mises à jour dans FIFA 23. Ce que nous vous indiquons est donc exact au moment de leur publication.

FIFA 23, les meilleurs joueurs à acheter

Voici les trois meilleurs joueurs à acheter dans ce jeu. Ce ne sont certes pas les mieux notés de tout le pool, mais ils ont chacun un potentiel particulier.

Ronald Araujo

Position : CB

OVR : 83

Prix : 66,9 M$

Club : FC Barcelona

Ce joueur est un excellent défenseur. Particulièrement rapide et fort, il est capable de superbes interceptions et tacles. Avec un potentiel de 89, il pourrait devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du jeu. Vous avez donc tout intérêt à l’acquérir avant que son prix n’augmente.

Unai Simón

Position : GK

OVR : 83

Potentiel : 86

Prix : 45,1 M$

Club : Athletic Club

Avec un cote de départ de 83, c’est un gardien de but exceptionnel et pouvant encore se perfectionner. Il excelle en positionnement et en réflexes et devrait réagir efficacement face aux tirs d’où qu’ils viennent.

Victor Osimhen

Position : ST

OVR : 83

Potentiel : 89

Prix : 71,7 M$

Club : Napoli

Cet attaquant a tout pour plaire. Il affiche un potentiel de 88 à la finition et de 85 au positionnement lui permettent d’être au bon endroit pour assurer toutes les occasions se présentant. Rapide, fort et endurant, il peut courir tout un match et excelle aussi bien sur terrain que dans les airs quand il saute.

Avec sa note actuelle de 83, il offre déjà de telles performances. Il pourrait donc devenir l’un des meilleurs attaquants du monde d’ici quelques saisons lorsque son potentiel sera de 89. Il vaudra amplement chaque centime que vous consentez à débourser pour l’avoir.

FIFA 23, les meilleurs jeunes joueurs

FIFA 23 possède aussi d’excellents joueurs dans la catégorie de 19 ans ou moins. C’est dans cette catégorie que vous devrez recruter si vous voulez une équipe qui dure dans le temps et si l’argent n’est pas un souci pour vous.

Pedri

Position : CM

OVR : 85

Potentiel : 92

Prix : 132,8 M$

Club : FC Barcelona

Dans FIFA 23, Pedri est sûrement le plus jeune et le plus talentueux des joueurs. Du haut de ses 19 ans, il surpasse la plupart des joueurs avec sa note de 85. Il n’est toutefois qu’à ses débuts et avec un potentiel de 92, il deviendra rapidement l’un des meilleurs joueurs au monde.

Aujourd’hui, il a déjà la réputation d’être le « milieu de terrain le plus complet ». Il possède en effet de phénoménales capacités athlétiques et de vision. Ce joueur est aussi capable d’une époustouflante combinaison de super dribbles et de passe. Intégrez-le dans votre équipe pour réaliser des mouvements d’attaque inédits.

Jude Bellingham

Position : CM

OVR : 84

Potentiel : 91

Prix : 100,4 M$

Club : Borussia Dortmund

Jude Bellingham est aussi l’un des éminents joueurs de ce jeu de foot. Avec le même style que Pedri, il sait aussi faire de jolies passes et dribbles. Ce qui en fait un superbe attaquant. En plus de cela, il est aussi fort au tir comme au tacle. C’est un joueur polyvalent à l’aise où qu’il soit sur le terrain.

Jamal Musiala

Position : CAM

OVR : 82

Potentiel : 91

Prix : 81,6 M$

Club : FC Bayern München

Avec un potentiel de 91, Musiala est un joueur prometteur et extrêmement flexible. Milieu de terrain offensif, il est aussi à l’aise en ailier, en milieu de terrain central ou en avant-centre. Ce joueur de premier plan est difficile à gérer pour l’équipe adverse. Ses dribbles, ses passes et son agilité en font un joueur à compétences cinq étoiles.

Les meilleures affaires de FIFA 23 : des joueurs exceptionnels à petit prix

En FIFA 23, vous n’avez pas besoin de payer le prix fort pour avoir les meilleurs joueurs. Ce ne sont en effet pas les bonnes affaires qui manquent dans ce jeu. Voici les trois meilleurs joueurs accessibles à prix attractif qu’il vous faut acheter.

Youssoufa Moukoko

Position : ST

OVR : 71

Potentiel : 89

Prix : 3,9 M$

Club : Borussia Dortmund

Ce joueur talentueux ne vous coûtera pas plus de 4 millions de dollars. Il est extrêmement rapide et s’intégrera parfaitement à toute équipe qui joue en contre-attaquant. D’autant plus qu’il a 78 dribbles et des compétences 4 étoiles. Il peut donc facilement battre les défenseurs en tête-à-tête. Utilisez-le pour développer son potentiel de 89 pour qu’il devienne l’un des meilleurs attaquants du jeu.

António Silva

Position : CB

OVR : 69

Potentiel : 87

Prix : 3,5 M$

Club : SL Benfica

Ce défenseur central possède tous les attributs de base requis pour son poste. Capable de courir à une vitesse de 79 et d’accélérer à 76, il est très rapide pour un défenseur. Il assure également avec le ballon à ses pieds et peut le jouer en passe longue ou en passe courte.

Antonio Nusa

Position : AG

OVR : 68

Potentiel : 88

Prix : 3,2 M$

Club : Club Bruges

Ce joueur est l’archétype de l’ailier. Avec ses 87 accélérations, ses 85 vitesses de sprint, ses 86 équilibres, 78 dribbles et mouvements, Nusa est un joueur de compétences 4 étoiles. Il constituera un véritable problème pour la défense de l’équipe adverse que ce soit sur le flanc gauche que droit.

Le joueur constitue l’une des meilleures affaires de la FIFA 23. Cet excellent joueur de potentiel de 88 est accessible pour seulement 3,2 millions de dollars.

FIFA 23 est disponible sur Xbox Series X/S/One, PlayStation 5/4 et PC.