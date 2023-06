Le Festival d’Annecy 2023 : rendez-vous du 11 au 17 juin

Avec la tenue du très attendu Festival d’animation d’Annecy du 11 au 17 juin, la ville accueillera les grands noms de l’industrie de l’animation.

Cette édition 2023 promet des invités exceptionnels et un programme riche en nouveautés et en exclusivité. Cette année, le festival mettra l’accent sur l’animation mexicaine, avec des programmes spécifiques dédiés à ce genre en plein essor. De nombreux talents internationaux seront présents pour célébrer la diversité et les fiertés de cette industrie.

Une programmation riche et variée

Le Festival d’Annecy propose une sélection officielle de 468 films, incluant de nombreuses avant-premières, des inédits, des exclusivités et des projections en plein air chaque soir. Parmi les temps forts de cette édition :

Les programmes « Animation, fiertés et diversité », mettant en lumière les différentes facettes de l'animation à travers le monde ;

Les vingt prix officiels et une dizaine de prix spéciaux récompensant les meilleurs films en compétition ;

La cérémonie de clôture du samedi 17 juin, qui dévoilera les grands gagnants de cette édition ;

10 meilleurs films en compétition pour cette année

Art College 1994 (2023)

Four Souls of Coyote

Le Royaume de Kensuké

La Sirène

Linda veut du poulet !

Le Château solitaire dans le miroir

Mars Express

Sirocco et le royaume des courants d’air

Les Inséparables

Léo

Le Festival d’Annecy face à l’insécurité

Même si la tenue du festival a été remise en question suite à la tragique attaque au couteau survenue récemment dans la ville, le maire d’Annecy, François Astorg, a rapidement confirmé que le Festival d’Animation aurait bien lieu, afin de ne pas céder à la peur et montrer que la vie culturelle doit continuer. Les mesures de sécurité ont toutefois été renforcées pour garantir la sérénité des festivaliers.

Depuis 1960, le Festival international du film d’animation d’Annecy fait rayonner l’animation française et mondiale. Cette année encore, il permettra aux professionnels et amateurs du genre de plonger dans les coulisses et l’histoire d’une industrie prolifique, grâce à des actualités, décryptages, entretiens et portraits.

Une édition à ne pas manquer

Malgré les défis sécuritaires, le Festival d’Annecy 2023 s’annonce comme un événement majeur pour les passionnés d’animation. Par contre, entre les invités prestigieux, les exclusivités et avant-premières, et les programmes variés mettant en lumière la diversité de l’industrie, cette édition promet d’être exceptionnelle et riche en découvertes.