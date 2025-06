F1 est l’un des meilleurs films de course de tous les temps – Brad Pitt en est la star incontestée !

F1 avec Brad Pitt, c’est le film de course qui bouscule toutes les attentes. Voici ce qu’on pense de ce chef-d’œuvre.

Le nouveau film F1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt vient de redéfinir les codes du cinéma de course automobile. Cette production Warner Bros nous confère une expérience visuelle et émotionnelle d’une intensité rare. Après Top Gun : Maverick, Kosinski confirme son statut de maître du blockbuster moderne.

Une réalisation technique époustouflante

C’est « très probablement l’un des films de course les plus impressionnants et palpitants jamais réalisés ». C’est ce que disent les premiers retours critiques sur le film F1 avec Brad Pitt. Joseph Kosinski, célèbre pour ses prouesses techniques, livre ici un véritable spectacle visuel. Ils ont d’ailleurs filmé les séquences de course avec une précision chirurgicale et nous plongent littéralement dans le cockpit aux côtés des pilotes.

D’une part, la photographie de Claudio Miranda capture chaque détail des monoplaces lancées à plus de 300 km/h. D’autre part, la bande sonore de Hans Zimmer accompagne parfaitement l’adrénaline pure de la Formule 1. F1, dans lequel joue Brad Pitt, est décrit comme « une merveille technique » qui « nous donne l’impression d’être au cœur des courses ».

Brad Pitt livre une performance magistrale dans F1

Dans le rôle de Sonny Hayes, un pilote chevronné qui sort de sa retraite, Pitt retrouve toute sa superbe. L’acteur « incarne Sonny comme un vieux cow-boy, prêt à filer vers la prochaine ville une fois sa course terminée ». Son interprétation apporte alors une profondeur émotionnelle remarquable au personnage. Son duo avec Damson Idris, qui incarne le jeune prodige Joshua Pearce, fonctionne d’ailleurs à merveille dans ce nouveau film.

Le casting au complet inclut par ailleurs Javier Bardem et Kerry Condon. Avec Brad Pitt, chacun d’eux participe à faire de F1 bien plus qu’un simple film d’action. La production fait en sorte qu’on s’attache à chaque personnage et nous rappelle ainsi que la Formule 1 est avant tout un sport d’équipe. Cette dimension humaine, combinée aux prouesses techniques, fait de F1 un incontournable dans l’histoire du cinéma de course automobile.

