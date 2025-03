Brad Pitt sur les circuits : les coulisses du tournage du film F1

Hollywood s’attaque à la Formule 1 avec un projet ambitieux porté par le célèbre Brad Pitt. Lors du gala sportif de Londres, Apple et Warner ont dévoilé les coulisses de ce long-métrage, qui promet une immersion sans précédent.

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, le décrit comme « le film de course le plus authentique jamais réalisé ». Grâce à des techniques avancées et un tournage au cœur des Grand Prix, le spectacle s’annonce grandiose.

Depuis deux ans, les spectateurs des Grands Prix de F1 ont aperçu Brad Pitt et son équipe Apex GP sur des circuits emblématiques. Silverstone, Monza, Spa-Francorchamps, Yas Marina et bien d’autres ont servi de décors réels. Contrairement aux films de course classiques, la production a tourné pendant de vrais week-ends de F1. Ce choix renforce l’authenticité et plonge les spectateurs au plus près de l’action.

Des caméras inspirées de Top Gun: Maverick

Le réalisateur Joseph Kosinski, connu pour Top Gun: Maverick, a utilisé une technologie de caméra inédite. Avec l’aide de Sony et Mercedes, il a conçu un système capable de filmer à grande vitesse dans l’habitacle.

L’équipe de production a placé sept caméras miniatures autour du cockpit pour offrir des plans ultra-immersifs. « Nous avons poussé encore plus loin la technologie de Maverick », explique Kosinski. Désormais, les angles de prise de vue peuvent être modifiés en temps réel. Par conséquent, chaque scène devient encore plus dynamique.

Initialement estimé à 300 millions de dollars, le budget du film fait de F1 l’un des projets les plus chers d’Hollywood. Cependant, les producteurs ont trouvé des solutions pour réduire la facture. À l’image des vraies équipes de Formule 1, des sponsors ont financé une partie du projet en plaçant leur publicité sur les voitures.

« Nous avons récolté plus d’argent que certaines équipes de F1 », affirme Jerry Bruckheimer, producteur du film.

Les voitures

Mercedes a conçu des voitures Apex GP basées sur des châssis de Formule 2 modifiés. L’entreprise les a allongées et élargies dans le but de leur donner l’apparence de véritables F1. Contrairement aux productions classiques, ces véhicules ne sont pas des répliques statiques. Ils ont été construits pour rouler vite et être pilotés en course.

« D’habitude, les voitures de films ne sont pas assez rapides », précise Kosinski. « Celles-ci, en revanche, ont été pensées pour la performance. »

Brad Pitt et Damson Idris à l’école de la F1

Pour assurer un réalisme maximal, Brad Pitt et Damson Idris ont suivi un entraînement intensif. Pendant trois mois, ils ont appris à piloter des Formule 3, avant de passer à des monoplaces de Formule 2.

Lewis Hamilton, coproducteur du film, a supervisé leur formation et conseillé la production sur le choix des lieux de tournage. Il a même participé à l’élaboration du scénario et a validé chaque détail technique et sportif.

Avec un accès sans précédent aux circuits de Grande-Bretagne, Las Vegas, Mexico, Zandvoort, Spa et bien d’autres, le film promet une expérience unique. Certaines scènes s’inspirent d’images réelles du championnat du monde, ce qui ajoute encore plus d’authenticité. Cette approche plaira aux amateurs de F1, qui espèrent un rendu fidèle à l’intensité des Grands Prix.

Hollywood peut-il enfin produire un film de course à la hauteur de la F1 ? La réponse viendra bientôt sur grand écran.

