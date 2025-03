Le film F1 avec Brad Pitt va faire tourner les têtes, voici son trailer !

Le premier trailer du film F1 avec Brad Pitt vient de tomber. Il nous dévoile des scènes d’action intenses et nous transporte dans l’univers de la Formule 1. Ce long-métrage sort en salles au mois de juin 2025 et il a tout pour devenir l’un des événements cinématographiques de l’année.

Brad Pitt dans la peau d’un pilote légendaire dans le trailer de F1

Brad Pitt incarne Sonny Hayes, un ancien prodige des circuits. Après un grave accident dans les années 90, sa carrière s’effondre. Il a donc dû devenir pilote indépendant pendant trois décennies. Tout bascule néanmoins lorsque son ancien coéquipier (joué par Javier Bardem) lui propose de revenir sur les pistes en intégrant l’équipe fictive APXGP. Hayes devra alors faire équipe avec le jeune et talentueux rookie Joshua Pearce (Damson Idris).

Le trailer de F1 montre des images saisissantes de Brad Pitt. Malgré ses 61 ans, il semble très à l’aise au volant des monoplaces qui filent à plus de 300 km/h. Le fait qu’ils ont tourné certaines scènes lors de véritables Grand Prix renforce davantage le réalisme. Citons notamment celui de Silverstone en 2023. Le réalisateur Joseph Kosinski a d’ailleurs insisté pour minimiser le recours aux effets spéciaux numériques. Il a préféré filmer des séquences en conditions réelles, avec l’aide de pilotes professionnels.

Une production ambitieuse portée par Lewis Hamilton

La crédibilité du film F1 avec Brad Pitt tient aussi à l’implication de Lewis Hamilton, qui agit en tant que producteur. Pour rappel, il est septuple champion du monde de F1. Grâce à sa contribution, on a droit à une précision technique ainsi qu’une immersion fidèle dans l’univers des paddocks. Cette volonté d’authenticité pourrait séduire autant les fans de Formule 1 que les amateurs de cinéma d’action.

Le casting de F1, dont le trailer vient de sortir, ne s’arrête pas à Brad Pitt. On retrouvera également Kerry Condon, Tobias Menzies, mais aussi Kim Bodnia. Leur présence procurera davantage de profondeur au récit. Quant à l’aspect visuel, Kosinski semble prêt à réitérer la prouesse de Top Gun: Maverick. Il entend bien capturer la vitesse et l’intensité de la course automobile comme rarement vu au cinéma.

On prévoit la sortie mondiale de ce chef-d’œuvre le 25 juin 2025. Le film sort en outre le 27 juin aux États-Unis. Il sera ensuite disponible sur Apple TV+. En attendant, le trailer explosif de ce film avec Brad Pitt annonce un film haletant qui devrait faire vibrer les fans de sensations fortes.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn