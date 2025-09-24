Héritage Hanté : est-ce qu’il aura une suite à « Haunted Hotel » après le final de la saison 1 sur Netflix ?

Le final de la saison 1 de la série animée Haunted Hotel sur Netflix a secoué l’hôtel Undervale ! Entre le sacrifice héroïque d’Abaddon, les secrets sur la mort de Nathan et la menace toujours présente de la faillite, les cartes sont rebattues.

Alors, que va-t-il se passer après ce cliffhanger monumental ? Préparez le pop-corn et les détecteurs d’ectoplasme, on vous dit tout sur les rumeurs, les espoirs et les potentielles surprises de la saison 2

Un fantôme dans l’ascenseur : Le succès inattendu d’une comédie animée déjantée

Netflix pourrait bien avoir trouvé la formule pour faire frissonner de rire son public adulte. « Haunted Hotel », la toute nouvelle série d’animation pour adultes, a fait une entrée aussi charmante que drôle dans le catalogue de la plateforme.

Créée par Matt Roller, main dans la main avec des poids lourds de la comédie comme Dan Harmon, cette production originale Netflix raconte l’histoire de Katherine, une mère célibataire qui hérite d’un hôtel… et de ses dizaines de fantômes, dont l’esprit de son frère récemment disparu.

Entre gestion chaotique de l’établissement et cohabitation forcée avec des êtres de l’au-delà, la série a su séduire par son humour et son originalité, laissant les fans espérer un retour rapide pour une seconde saison.

Le suspens est insoutenable : le renouvellement en cours de réflexion

À l’heure où ces lignes sont écrites, le fantôme de la saison 2 rôde toujours dans les couloirs des bureaux de Netflix. Le statut officiel de renouvellement est « en attente ». La plateforme, qui a souvent eu la main lourde sur l’annulation de ses comédies animées pour adultes (à l’exception de succès comme « BoJack Horseman »), prend probablement le temps d’analyser les performances de cette première saison.

Le défi est de taille, mais « Haunted Hotel » a les atouts pour inverser la tendance. Son démarrage prometteur face à d’autres titres récents laisse présager une décision positive. Mais c’est à condition que le public continue de réserver des nuits dans cet établissement pas comme les autres.

Scénarios fantasmés : Les pistes pour une nouvelle saison

Si la série est épisodique, un fil rouge anime l’intrigue. La lutte de Katherine pour éviter la faillite de l’hôtel est une situation qui promet des invités toujours plus excentriques et des aventures désopilantes. Une seconde saison pourrait explorer la vie amoureuse de l’héroïne. Avec l’ironie savoureuse de la voir peut-être tomber sous le charme d’un fantôme, à l’image de son fils Ben, ce serait intéressant.

Du côté des esprits, Nathan, le frère fantôme, devra peut-être découvrir la vérité sur sa mort pour trouver la paix. Sans oublier la démoniaquement attachante Abaddon. Après avoir sacrifié ses pouvoirs pour sauver sa famille d’adoption, il pourrait voir son passé démoniaque le rattraper.

Quand sonnera l’heure de la réouverture ?

La question de la date de retour se pose naturellement. Tout dépend si les équipes d’animation ont commencé à travailler en avance sur une éventuelle saison 2. Si c’est le cas, les clients pourraient être accueillis de nouveau dès fin 2026.

Dans le cas contraire, si tout repose sur un feu vert de Netflix, l’attente pourrait s’étirer jusqu’en 2027. Le casting, lui, devrait logiquement retrouver ses voix. Il y a Will Forte dans le rôle du fantôme Nathan, Eliza Coupe en Katherine débordée, et Jimmi Simpson pour prêter sa voix au démon Abaddon.

La balle est dans le camp des spectateurs

Alors que Netflix évalue le potentiel de « Haunted Hotel », le sort de l’hôtel hanté repose aussi entre les mains des téléspectateurs. Le succès, dépend du nombre de vues et du bouche-à-oreille. C’est le meilleur argument pour convaincre la plateforme de signer le registre des arrivées pour une nouvelle saison. L’aventure de Katherine, Nathan, Ben, Esther et Abaddon ne fait peut-être que commencer. À nous de faire du bruit pour qu’elle se poursuive.

