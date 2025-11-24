Escape from Tarkov : les conseils CRUCIAUX pour survivre lors de vos premières parties

Bienvenue dans le jeu Escape from Tarkov, cette charmante ville où chaque buisson peut vous souhaiter le bonjour… à coup de kalachnikov. Vos premières parties s’apparentent moins à une promenade de santé qu’à un stage de survie en territoire hostile.

Mais ne paniquez pas ! Pour éviter que votre aventure ne tourne au cauchemar éphémère, quelques conseils cruciaux vous transformeront de cible mobile en renard rusé. Préparez-vous à apprendre l’art de la discrétion, du loot et de la fuite stratégique.

Les raids Scav sont les meilleurs pour les débutants

Si vous êtes débutant, je vous recommande vivement de choisir le mode Scav pour vos raids. La raison est simple : il n’y a absolument aucun risque. Permettez-moi d’expliquer pourquoi. Le mode Scav est conçu pour les débutants. Vous ne perdez rien, principalement parce que vous n’utilisez aucun objet provenant de votre propre réserve personnelle.

Dans l’autre mode, vous emportez vos propres équipements. Ainsi, si vous mourez, vous les perdez, ce qui est la dernière chose que vous souhaitez en tant que novice. En revanche, dans le mode Scav, vous recevez un butin aléatoire à chaque raid et vous ne perdez rien. Étonnamment, ce n’est pas le seul avantage. Les Scavs IA ne vous tireront pas dessus. Cependant, si vous leur tirez dessus en premier, bien sûr, ils ouvriront le feu.

Explorez et mémorisez autant que possible

L’un des meilleurs conseils pour une meilleure expérience dans Escape From Tarkov est d’explorer davantage en mode hors ligne. L’une des choses les plus importantes à faire initialement est d’explorer. Cherchez du butin et accomplissez les tâches qui vous sont assignées. Si vous voulez explorer sans aucune pression, choisissez le Scav. Cela vous donnera un butin aléatoire gratuit au début.

C’est aussi le meilleur moyen de constituer votre réserve. Comme vous ne perdrez ni argent ni objets de votre propre stock et qu’il n’y a aucune pénalité, vous pourrez explorer librement. Alors, explorez les cartes et mémorisez les emplacements. Vous ne pouvez pas vous améliorer en un seul jour ; cela va prendre du temps, alors préparez-vous à consacrer des dizaines d’heures pour maîtriser les bases.

Entraînez-vous en mode hors ligne

Si vous ne voulez pas affronter d’autres joueurs ou si vous pensez qu’il y a une différence de niveau trop importante, il vaut mieux vous entraîner en mode hors ligne. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à ce jeu depuis des années. C’est donc totalement injuste pour un débutant de les affronter. C’est pourquoi il est préférable de jouer en mode hors ligne, car ainsi vous pouvez explorer librement et apprendre la carte.

Vous pouvez aussi activer les Scavs IA si vous voulez vous entraîner contre eux, mais notez que vous ne pouvez pas sélectionner le mode Scav en mode hors ligne. Dans ce mode, votre priorité devrait être d’apprendre tous les emplacements importants et de maîtriser le contrôle des armes.

Comprenez le fonctionnement du système de santé

Le système de santé dans Tarkov est assez complexe. Chacune de vos parties du corps subit des dégâts, donc choisir quand et quelle partie soigner peut être crucial. Si vous faites face à une légère hémorragie, utiliser des bandages suffira à l’arrêter. Cependant, en cas d’hémorragie grave, vous devez immédiatement la traiter avec un garrot, car vous perdrez très vite la santé.

Vous pouvez aussi avoir des fractures, qui entravent non seulement vos mouvements mais aussi votre visée. Vous pouvez réparer la fracture temporairement avec des antidouleurs. Cependant, pour la réparer définitivement, utilisez des attelles. Vous pouvez aussi être empoisonné, et dans ce cas, utilisez des antidouleurs pour un soulagement temporaire. Pour le soigner définitivement, utilisez un antidote (XTG-12).

Toujours piller les objets de valeur

Bien que cela puisse sembler simple, piller des objets de valeur est l’un des conseils dont vous devez toujours vous souvenir. Votre objectif principal est de survivre aux raids, mais ce n’est pas tout. Si vous survivez à un raid et revenez les mains vides, ce raid est probablement gaspillé, car vous avez dépensé vos ressources. Si vous avez appris quelque chose, cela peut en valoir la peine, mais vous devez quand même rapporter quelque chose. La survie n’est pas votre seul but ; vous devez chercher des objets de valeur.

Votre espace d’inventaire est très limité, il est donc important de savoir quoi prendre et quoi laisser. Vous devez toujours piller les bitcoins, les GPU, les SSD, les munitions Meta, les claviers colorés, les clés rares, les montres, les bijoux, les dossiers et les LEDX. Vous pouvez aussi piller d’autres objets, mais si leur valeur est inférieure à 14 000-15 000 roubles, cela ne vaut peut-être pas la peine de les rapporter.

Comprenez la carte

Comprendre la carte peut être trop demander à un débutant, mais c’est une chose que vous devez faire. Vous pouvez vérifier vos points d’extraction en appuyant deux fois sur O après votre apparition, alors faites-le d’abord. Entrer sans savoir où extraire mènera très probablement à la mort. Avant de commencer à bouger, marquez quelques points d’extraction pour savoir où vous échapper.

Vous n’aurez pas un accès complet aux cartes au début, car elles doivent être acquises auprès de marchands comme la Thérapeute. Des niveaux 1 à 10, vous effectuerez des quêtes basiques, qui vous aideront beaucoup, alors concentrez-vous dessus. Si vous êtes encore perdu, je recommande d’utiliser des cartes en ligne pour naviguer, et le meilleur site pour cela est Tarkov.dev. De là, vous pouvez trouver la carte pour chaque zone, et c’est très utile.

Encore une fois, je recommande d’explorer et de comprendre la carte en mode hors ligne pour une expérience sans risque.

Soyez patient

Vous devez comprendre que Tarkov n’est pas comme votre jeu FPS moyen. Il est très différent et bien plus difficile. Votre objectif principal devrait être de survivre, piller et vous extraire. Cela semble simple, mais croyez-moi, ce ne l’est pas. Pour accomplir ces tâches simples, vous devez être patient.

Vous ne pouvez pas être agressif dans ce jeu, car ce style de jeu n’est pas récompensé. Si vous êtes patient, vous avez plus de chances de gagner les combats et de survivre. De plus, avant de vous engager dans un combat, vous devez vérifier si vous avez les ressources pour le faire. Même si vous avez les ressources, prévoyez une voie de sortie au cas où les choses tourneraient mal.

Ce jeu récompense un style de jeu patient et dédié. Si vous vous précipitez, vous serez de plus en plus confus. Alors, soyez patient et apprenez lentement à votre rythme. C’est normal si cela vous prend du temps avant de comprendre les bases.

Voilà, c’est à peu près tout pour mes astuces et conseils pour débutants sur Escape From Tarkov. J’espère que cela vous aidera d’une manière ou d’une autre, car ce sont les conseils que j’utilise lorsque je joue.

