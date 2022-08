Elon Musk vend 6,9 milliards de dollars d’actions Tesla, pour quelle raison ?

En avril, Elon Musk a déclaré qu’il ne prévoyait pas de nouvelles ventes d’actions Tesla, mais il semble avoir changé ses plans.

Une grande partie des avoirs de l’homme le plus riche du monde est liée à ses actions de société de voitures électriques. Six documents déposés auprès de la SEC ont révélé que Elon Musk avait vendu plus d’actions Tesla ces derniers jours. Ce qui surprend compte tenu de son annonce ne prévoyant aucune autre vente d’actions Tesla après avoir vendu 8,4 milliards de dollars en avril.

Les raisons poussant Musk à vendre des actions Tesla

Sawyer Merritt, un des investisseurs de Tesla, a tweeté un décompte de l’activité de Musk entre le 5 et le 9 août. Cela montre la vente de 7 924 107 actions d’une valeur d’environ 6,9 milliards de dollars. Juste avant 23 h, Elon a répondu sur Twitter, citant le procès imminent contre Twitter comme explication de son nouveau plan.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

@elonmusk are you done selling? — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) August 10, 2022

Musk a vendu des actions plus tôt cette année pour financer l’acquisition de Twitter. Mais maintenant, il essaie de rompre l’arrangement. Le PDG de Tesla et celui de Twitter se retrouveront dans une salle d’audience à partir de 17 octobre.

Musk annonce se préparer pour l’éventualité que Parag Agrawal veuille forcer la conclusion de cet accord. Or, certains partenaires financiers pourraient se rétracter. Si cela se produit, Musk ne veut pas vendre en urgence des actions de Tesla.

On ne sait pas exactement comment les investisseurs réagissent à l’annonce que Musk a encore vendu des actions de Tesla. Le prix de ces actions est cependant resté stable dans les échanges après les heures de bureau.

L’analyste Dan Ives tweete que le fait que Musk vende des actions Tesla indique que le PDG prépare une somme en espèces. Ce dernier se préparerait à la conclusion d’un accord sur Twitter.