Elon Musk annonce deux nouvelles voitures électriques à venir

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Tesla de 2023, Elon Musk a laissé entrevoir deux nouvelles voitures électriques. Il a même mentionné que l’entreprise était actuellement impliquée dans le développement d’un nouveau produit.

Tesla, le constructeur innovant de voitures électriques, continue de faire des vagues dans l’industrie automobile. Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Tesla, Elon Musk a souligné que la société concevait et construisait un nouveau produit au moment où il le présentait. Ce faisant, il a souligné le dévouement de ses équipes. Pendant que Musk parlait, une image montrant le profil d’un véhicule est apparue sur l’écran derrière lui, donnant un aperçu de l’un des véhicules.

Elon Musk confirme la conception de deux nouvelles voitures électriques

Vous êtes fans de Tesla ? Alors voici une bonne nouvelle pour vous. L’entreprise américaine prépare non pas une, mais deux nouvelles voitures électriques. Et que « la conception des produits et les techniques de fabrication sont au-dessus de tout ce qui est présent dans l’industrie ». Cette nouvelle a été présentée lors de la réunion annuelle des investisseurs qui s’est tenue à Austin, au Texas.

Pendant que le PDG parlait, une image affichant une photo avec la gamme complète de Tesla et deux contours de voitures dévoilés est apparue sur l’écran derrière lui.

L’un des véhicules semblait avoir la taille d’une camionnette et l’autre la taille d’une berline ou d’un hayon. Les deux devraient être des véhicules plus abordables qui se vendent à des volumes beaucoup plus élevés.

Musk a laissé entendre que l’un des nouveaux VE est déjà en cours de fabrication. L’un de ces véhicules pourrait être la très attendue voiture à hayon à 25 000 dollars. Musk l’avait évoqué en 2020 lors de la journée de la batterie de l’entreprise.

Tesla Roadster retardé à nouveau

Musk a également fourni une à jour sur la Tesla Roadster de deuxième génération, la voiture de sport tout électrique qui a été dévoilée en 2017. Musk a déclaré que le Roadster, initialement prévu pour un 2020 sortie, a subi plusieurs retards. Et ce, en raison de la priorisation d’autres produits Tesla comme le modèle 3 et le modèle Y.

Répondant à la question d’un actionnaire, Musk a mentionné que les travaux d’ingénierie et de conception du Roadster devraient être achevés en 2023. Musk espère que la production du Roadster commencera l’année 2024.

Durant cette journée des investisseurs, Tesla a également confirmé son intention de construire une gigafactory au Mexique. Par ailleurs, certains ont spéculé sur la production de la berline, communément appelée « Model 2 » par les fans de Tesla. Le dirigeant a poursuivi en affirmant que Tesla était sur le point de parvenir à une conduite entièrement autonome.

Tesla a également annoncé que l’ancien directeur technique JB Straubel reviendrait au conseil d’administration du constructeur automobile.