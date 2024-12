Element® : l’air sain de LIFE 01 s’invite au CES Las Vegas 2025

LIFE 01, jeune startup grenobloise, prépare sa première participation au CES Las Vegas en janvier 2025. Elle y présentera Element®, son purificateur d’air innovant, récemment honoré d’un CES Innovation Award 2025 dans la catégorie Smart Home. Cette distinction récompense son design unique, sa filtration totale des contaminants et sa capacité à s’intégrer harmonieusement dans les espaces intérieurs, sans effort.

Un produit français qui mise sur l’innovation et la simplicité

J’ai lu que LIFE 01 a été fondée en 2018 et qu’elle s’appuie sur 40 ans d’expertise dans le domaine de la contamination de l’air. Element® se distingue par une efficacité totale contre virus, bactéries, gaz nocifs et particules fines. L’appareil ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Il vise à offrir un air parfaitement sain chaque jour. Son principe repose sur une technologie maîtrisée et éprouvée. J’ai noté qu’e ce’il se démarque des purificateurs d’air sur le marché. Il est conçu et fabriqué en région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose du label Origine France Garantie. L’entreprise entend apporter une solution adaptée aux habitations, aux environnements tertiaires, aux bureaux et aux lieux qui accueillent du public.

Le dispositif fonctionne en continu, sans bruit notable. Il se fixe aisément au plafond. Son éclairage LED de 2500 lumens crée une ambiance lumineuse douce et personnalisable pour renforcer l’harmonie du lieu. L’application mobile dédiée offre un suivi en temps réel de la qualité de l’air. L’utilisateur peut contrôler les paramètres depuis son smartphone ou sa tablette. Cela permet une gestion précise des particules, des COV, du CO2, de la température et de l’humidité.

Une reconnaissance internationale au CES Las Vegas

J’ai constaté que LIFE 01, grâce à l’accompagnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présentera Element® au CES Las Vegas 2025. Cette première participation constitue une étape décisive. L’appareil sera visible dans le Pavillon Auvergne-Rhône-Alpes, Hall G stand #G0711. Il sera aussi au CES Unveiled Las Vegas le 5 janvier 2025 au Mandalay Bay Convention Center. Il sera aussi exposé sur le stand des CES Innovation Awards Showcase, Hall A stand #50043. Je comprends que cette visibilité internationale permet de faire connaître le produit sur les marchés américains et internationaux.

J’ai lu la déclaration du CEO de LIFE 01, Thomas Faure : « Notre 1ère participation au CES est une opportunité unique de pouvoir présenter nos solutions sur le marché US et international. Par ailleurs, nous avons besoin de trouver un ou plusieurs investisseurs pour assurer notre capacité de production et garantir la délivrabilité de nos solutions auprès de nos clients. » Ces mots illustrent une ambition claire. L’entreprise souhaite séduire des partenaires, renforcer ses moyens et accélérer sa commercialisation. Ce rendez-vous prestigieux lui permettra d’établir de nouveaux contacts et de nouer des accords stratégiques.

Une solution clé en main pour un air plus sain

J’ai appris que LIFE 01 propose un service complet et adapté. Elle répond aux problématiques de contamination de l’air dans divers environnements. Logements, tertiaire, bureaux, crèches, EHPAD, écoles ou structures médicales peuvent accueillir cette technologie. L’entreprise couvre l’ensemble du processus, de la définition du besoin à la maintenance, en passant par l’installation. Son but est de simplifier la démarche et d’offrir un cadre de vie plus sain. Cette approche globale prend sens dans un contexte où la qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé. Element® supprime l’invisible néfaste et assure un confort au quotidien. J’y vois la volonté de LIFE 01 d’ancrer durablement sa solution dans le paysage de la purification.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



