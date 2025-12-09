TCL : 3 écrans gaming à offrir pour Noël

TCL dévoile trois écrans gaming pour les fêtes de Noël. Design, performance et immersion sont au programme pour un setup tech sous le sapin.

En cette fin d’année, TCL met le paquet sur le gaming avec une sélection de moniteurs pour tous les profils de joueurs. Du 24 pouces compact au 57 pouces ultra-large, la marque propose des options puissantes et stylées. Portée par une collaboration eSport remarquée, cette gamme s’invite dans les idées cadeaux de Noël. De quoi ravir gamers débutants et confirmés.

TCL et Gentle Mates : une alliance eSport à offrir

Dans l’univers du gaming, la collaboration entre TCL et la team Gentle Mates fait mouche. Résultat de cette synergie : le moniteur 24G645, un écran 24 pouces Full HD pensé pour la compétition. Déjà adopté par l’une des équipes eSport les plus suivies de l’année, ce modèle conjugue ergonomie et réactivité, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse ultra-court.

Parfait pour les setups compacts, il coche toutes les cases des gamers exigeants : fluidité, connectivité complète (HDMI, DisplayPort) et design sobre mais impactant. Un clin d’œil à l’eSport qui séduira autant les fans que les joueurs en quête de performance. Une manière, aussi, d’offrir un bout de scène pro à la maison.

Le 27G64 : le moniteur passe-partout des gamers du quotidien

Plus grand, mais tout aussi abordable, le TCL 27G64 s’adresse à un public large, des joueurs occasionnels aux plus investis. Son format 27 pouces Full HD s’inscrit dans les standards du marché. Il mise également sur un bon rapport qualité-prix. Avec sa dalle VA 165 Hz, il garantit une immersion fluide, aussi bien sur League of Legends que sur Call of Duty.

Pensé pour le confort d’utilisation, il embarque des réglages simples, une connectique complète et un design épuré. C’est un moniteur qui plaira sous le sapin. Il combine utilité, performance et esthétique, sans surjouer le style gamer RGB.

Le 57R94 : pour ceux qui voient les choses en (très) grand

Avec son impressionnant 57 pouces en DUAL 4K, le TCL 57R94 s’impose comme un cadeau hors norme. Conçu pour une expérience ultra-wide et immersive, il transforme n’importe quel bureau en station de jeu ou de travail futuriste. Sa technologie QD-Mini LED promet un contraste saisissant et une luminosité homogène, idéale pour les longues sessions.

Ce modèle s’adresse clairement aux amateurs de sensations visuelles intenses, mais aussi aux streamers, créateurs de contenu ou utilisateurs multitâches. Véritable pièce maîtresse d’un setup haut de gamme, il combine élégance et démesure. De quoi marquer les fêtes d’un grand écran… au sens propre.

