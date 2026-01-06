Lili for Life dévoile son écran anti-dyslexie

Lili for Life présente son nouvel écran LILI au CES 2026, une solution innovante pour faciliter la lecture des personnes dyslexiques.

La dyslexie reste un défi silencieux pour des millions de personnes. Face à cette réalité, Lili for Life propose une réponse concrète : un écran adapté aux besoins des lecteurs dyslexiques. À l’occasion du CES 2026, la startup française dévoile cette innovation pensée pour l’inclusion, avec un objectif clair : démocratiser l’accès à la lecture sans stigmatiser.

Une innovation française au cœur du CES

Jusqu’au 9 janvier 2026, au Venetian Hotel, la startup installée à Rouen présentera son écran LILI au sein du Pavillon France orchestré par Business France. Cet écran de 27 pouces, pensé pour améliorer le confort de lecture des personnes dyslexiques, s’appuie sur une technologie de lumière modulée. Déjà recommandée par 82 % des testeurs selon une étude OpinionWay, cette solution vient prolonger l’aventure débutée avec la lampe LILI.

Ce n’est pas la première fois que Lili for Life se fait remarquer dans l’écosystème tech mondial : elle prendra aussi part à CES Unveiled, l’événement presse officiel du salon, prévu le 3 janvier, a réuni des journalistes venus du monde entier. Un moment stratégique pour porter une innovation discrète mais essentielle.

Une technologie inclusive, pensée pour les usages quotidiens

Le nouvel écran LILI se distingue par une combinaison rare : performance technologique et simplicité d’adoption. Sa lumière pulsée stabilise la perception visuelle et réduit l’effort de déchiffrage. Il propose des réglages personnalisés, activés automatiquement pour chaque utilisateur reconnu. Cela se fait via une application dédiée.

Pensé pour les environnements professionnels comme éducatifs, l’écran s’adapte aux contraintes du flex office ou des espaces hybrides. Cette conception « non stigmatisante » est centrale pour la startup, qui souhaite favoriser une intégration naturelle dans tous les contextes de travail.

Le défi global de l’accessibilité à la lecture

La dyslexie touche entre 8 et 10 % de la population mondiale, rappelle l’OMS. Pourtant, ce trouble reste souvent ignoré, notamment chez les adultes. Lecture lente, fatigue accrue, concentration en baisse : les conséquences sont nombreuses et invisibles. Nombre de personnes concernées préfèrent se taire, par peur du regard des autres.

Lili for Life mise sur une démarche positive par la valorisation des talents cachés derrière ces profils atypiques. Certaines études, comme celle menée par Julie Logan à la Cass Business School, soulignent d’ailleurs la forte présence de profils dyslexiques chez les entrepreneurs, porteurs d’un fort potentiel d’innovation.

Depuis 2024, la startup accompagne des dizaines d’entreprises dans cette prise de conscience. Avec ses solutions, ces organisations favorisent l’inclusion, réduisent la fatigue cognitive et améliorent la compréhension écrite. L’objectif est clair : permettre à chacun, quelle que soit sa singularité, d’accéder pleinement à la lecture et à l’information.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

