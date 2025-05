Duolingo fait peau neuve : 148 Nouveaux cours de langues grâce à l’IA

Mercredi, Duolingo a frappé un grand coup en annonçant qu’elle doublait son offre de cours de langues avec l’ajout de 148 nouveaux cours, tous créés grâce à l’IA générative.

C’est un changement de taille pour l’application, qui a longtemps été un acteur majeur dans le domaine de l’apprentissage des langues.

Une révolution dans l’apprentissage des langues

Dans un communiqué, l’entreprise a expliqué que, par le passé, la création de cours pouvait prendre jusqu’à une décennie. Mais grâce aux avancées de l’IA, Duolingo a réussi à créer ces 148 cours en moins d’un an avec l’aide de l’IA.

Luis von Ahn, le PDG et cofondateur de Duolingo, a déclaré : « Le développement de nos 100 premiers cours a pris environ 12 ans, et maintenant, en un an, nous sommes en mesure de créer et de lancer près de 150 nouveaux cours. C’est un excellent exemple de la façon dont l’IA générative peut bénéficier directement à nos apprenants. »

Une stratégie « AI-First »

Dans un mémo adressé aux employés, von Ahn a également détaillé l’approche « AI-first » de l’entreprise. Duolingo prévoit de réduire sa dépendance aux travailleurs contractuels humains, transférant leurs responsabilités à l’IA. Cela signifie que l’entreprise cessera progressivement d’utiliser des contractants pour des tâches que l’IA peut gérer.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large. En effet, Duolingo a misé sur le mobile dès 2012, en créant une application mobile-first. C’était à une époque où la plupart des applications étaient encore des compléments aux sites web. Et cette vision a porté ses fruits.

L’application a remporté le prix de l’application iPhone de l’année 2013. 10 millions de téléchargements ce n’est pas rien. Et depuis, elle a connu une croissance organique impressionnante, atteignant aujourd’hui plus de 500 millions d’utilisateurs enregistrés.

L’impact de l’IA sur l’emploi

Bien que Duolingo ait déjà réduit le nombre de travailleurs contractuels en faveur de cours fait par l’IA, von Ahn a tenu à rassurer le personnel. Dans son e-mail, il a affirmé que l’entreprise « se soucie profondément de ses employés » et que l’accent mis sur l’IA ne vise pas à remplacer les travailleurs.

Cela leur permettra de se concentrer sur des tâches plus créatives et moins répétitives. Voilà pourquoi, Duolingo proposera des formations à temps plein, du mentorat et des outils d’IA pour aider les employés à s’adapter.

De plus, l’entreprise a annoncé qu’elle récompensera l’utilisation de l’IA dans le processus d’embauche. Ce sera aussi le cas dans les évaluations de performance des employés existants. Les équipes ne pourront embaucher de nouveaux membres que si elles ne peuvent pas automatiser le travail.

L’IA au cœur des cours de Duolingo

Au final, Duolingo n’est pas la seule entreprise à adopter une stratégie axée sur des cours faits par l’IA. Plus tôt ce mois-ci, Tobias Lutke, le PDG de Shopify, a également informé ses employés.

« L’utilisation efficace de l’IA est désormais une attente fondamentale de chacun chez Shopify ». Lutke a encouragé ses équipes à maximiser l’utilisation de l’IA avant de demander des ressources ou des employés supplémentaires.

