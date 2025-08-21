Des jeux vidéo au cinéma : ces adaptations obscures à découvrir

Plongez dans les coulisses insolites du cinéma avec ces adaptations de jeux vidéo méconnues mais cultes ! Des pépites oubliées aux curiosités improbables, cette sélection dévoile un pan surprenant de l’histoire des adaptations vidéoludiques.

Prêt à découvrir des titres qui ont (parfois) évité les radars, mais méritent le détour ?

Need For Speed (2014), un film dont seuls les puristes se souviennent

L’ère moderne des films hollywoodiens adaptés de jeux vidéo est encore relativement récente, et Need for Speed (2014) a été l’un des premiers signes de ce qui allait suivre. Le film avec Aaron Paul est loin d’être un chef-d’œuvre, mais il tient ses promesses en termes d’action et a au moins essayé de tirer une histoire convaincante des jeux de course.

Malgré les critiques, le film a été un succès commercial, engrangeant plus de 200 millions de dollars. Need for Speed nous ramène aux débuts de la saga Fast and Furious, où les voitures et les courses étaient encore au cœur de l’intrigue. C’est un film résolument divertissant, et il aurait probablement connu un succès encore plus grand s’il était sorti quelques années plus tard.

Wing Commander (1999), de la sci-fi avec un casting de rêve

Lancé en 1999, Wing Commander devait être le film qui propulserait l’adaptation de jeux vidéo dans une nouvelle ère. Basé sur la série de jeux de combat spatial qui a révolutionné le genre sur PC dans les années 90, le film avait tout pour réussir : une franchise populaire, un réalisateur passionné (Chris Roberts, créateur des jeux) et une distribution prometteuse avec Freddie Prinze Jr. et Matthew Lillard. Pourtant, il a été un échec retentissant, tant critique que commercial

Double Dragon (1994), un film évincé dont l’intrigue est intéressante

Si les points de style comptaient pour quelque chose, Double Dragon serait un bien meilleur film de jeu vidéo. La série de beat ’em up des années 80 était encore populaire au milieu des années 1990, mais elle n’a pas offert aux réalisateurs beaucoup de matière pour écrire un scénario. Ainsi, le film est un spectacle exagéré situé dans un monde post-apocalyptique, baignant dans le kitsch typique du milieu des années 90.

Les scènes de combat sont bien réalisées, mais l’histoire est absurde et farfelue, et les choix créatifs sont déroutants. Robert Patrick livre une performance outrancière en tant que méchant, et la narration infantile pousse le tout un peu trop loin dans le territoire du ridicule. Double Dragon est depuis devenu un film culte, en grande partie à cause de son étrangeté.

Monster Hunter (2020), un essai pas assez abouti

Milla Jovovich et son mari, Paul W.S. Anderson, forment depuis des années un duo actrice/réalisateur influent dans le domaine des adaptations de jeux vidéo, mais Monster Hunter n’a pas su égaler le succès de Resident Evil. La série de jeux d’action fantasy criait pratiquement pour une adaptation cinématographique, mais le long-métrage de 2020 a été une tentative paresseuse de capturer l’ampleur de son univers.

Bien que les effets visuels soient agréables à regarder, l’intrigue est squelettique et manque d’inspiration, et Jovovich semble évoluer en pilote automatique dans un rôle totalement dépourvu de profondeur. Monster Hunter est une franchise adulée par les gamers, mais moins connue du grand public. C’est probablement pourquoi le film a été un bide au box-office, malgré des critiques mitigées.

Tekken (2009), un flop qui n’a pas plus aux fans

Malgré leurs intrigues ultra-minces, les jeux de combat ont toujours été une source populaire pour les adaptations cinématographiques. Tekken n’est peut-être pas aussi célèbre que Mortal Kombat ou Street Fighter, mais c’est une franchise suffisamment importante pour justifier un film. Cependant, l’adaptation de 2009 n’a pas été à la hauteur des attentes et a largement déçu comparé aux jeux spectaculaires.

La décision de supprimer les éléments surnaturels et l’humour a été la plus grande erreur du film, et ses tentatives de réalisme se sont révélées mostly ennuyeuses. Les scènes de combat étaient excellentes, mais sans une histoire captivante pour les soutenir, elles manquaient d’enjeux et d’émotion. Tekken a depuis bénéficié d’autres adaptations, optant pour un style animé plutôt que live-action.

Ratchet & Clank (2016), un film presque oublié

Les films d’animation semblent toujours être le medium le plus logique pour adapter les jeux vidéo populaires, mais des longs-métrages comme Ratchet & Clank viennent contredire cette théorie. Basé sur la série éponyme de plates-formes et d’action, le film de 2016 a conservé l’esthétique visuelle des jeux et réuni tous les acteurs voix emblématiques. Alors que tous les ingrédients du succès semblaient réunis, ce fut un bide.

Box Office Mojo indique que Ratchet & Clank n’a rapporté que 13 millions de dollars pour un budget de 20 millions.

Un manque d’attrait général et un marketing défaillant ont compliqué la tâche du film, et le grand public n’a simplement pas montré d’intérêt. L’animation paraissait bon marché comparée à celles de Disney et DreamWorks, et le film n’a pas suffisamment cherché à séduire au-delà des fans. Ce fut une tentative honorable, mais fondamentalement vouée à l’échec.

