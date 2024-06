Drone : définition, origine, utilisations, etc

Depuis quelques années, les drones ont fait leur apparition dans l'univers technologique et suscitent l'intérêt de tous. Ce terme est souvent utilisé pour décrire un avion sans pilote, contrôlé à distance et capable d'effectuer diverses tâches. Cependant, ces engins sont bien plus que de simples gadgets radiocommandés. Ils participent activement au développement de secteurs clés de notre société. À travers cet article, nous vous proposons de mieux comprendre ce qu'est réellement un drone.

Comprendre le terme drone

Tout d'abord, il convient de définir précisément ce qu'est un drone. Dans sa signification générale, un drone est un véhicule aérien sans pilote. Le terme est tiré du nom anglais du bourdon. Il désigne un engin capable de voler à distance, grâce à une télécommande ou un système automatisé de pilotage. On distingue couramment plusieurs catégories de drones.

Drones civils et drones militaires Les drones peuvent être classés en fonction de leur utilisation. Ainsi, on différencie les drones civils, utilisés dans divers domaines comme la photographie, l'agriculture ou encore la cartographie, et les drones militaires, qui sont développés dans un but de surveillance, reconnaissance et même d'élimination de cibles ennemies. Ces derniers sont généralement beaucoup plus sophistiqués et puissants. Drones fixes et drones mobiles En outre, on peut aussi opposer les drones fixes, également appelés hoverdrones, aux drones mobiles. Les premiers peuvent rester en l'air sans déplacement, leur permettant ainsi de capturer des images et vidéo statiques par exemple. Les seconds sont caractérisés par leur capacité à se déplacer dans l'espace aérien selon différentes formes de trajectoires.

Les origines du drone

Les premières ébauches de ce que l'on pourrait appeler des drones remontent à la première moitié du XXe siècle. Cette époque leur usage était essentiellement militaire. Les forces armées les utilisaient pour des missions de reconnaissance ou d'espionnage, par exemple.

Pendant plusieurs décennies, les drones sont restés dans l'ombre et ne faisaient pas partie du quotidien des populations civiles. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que leurs usages se sont diversifiés, notamment grâce à l'évolution des technologies embarquées et des réglementations en vigueur. Aujourd'hui, on distingue deux grandes familles de drones : les drones aériens (ou UAV) et les drones terrestres (UGV).

Diverses utilisations des drones

Les drones peuvent être utilisés pour un grand nombre d'applications, tant dans le domaine civil que militaire. On pense bien sûr aux drones de loisir, comme les petits quadricoptères équipés de caméras et que l'on retrouve en vente libre dans les magasins spécialisés. Certains modèles sont même capables de filmer ou photographier en haute qualité, voire en 4K.

Les drones professionnels. De plus en plus d'entreprises font appel à des prestataires spécialisés pour réaliser différentes missions avec ces engins volants. Par exemple, ils peuvent être employés pour inspecter des zones difficiles d'accès, des grandes structures comme des ponts ou des bâtiments. Il devient aussi possible d'effectuer des travaux en hauteur sans avoir recours à une nacelle. Les agriculteurs ont également découvert les avantages offerts par ces machines. Elles permettent de surveiller leurs cultures et d'optimiser leur rendement.

Drones et mobilité urbaine

L'utilisation des drones est appelée à se démocratiser dans les prochaines années et on peut s'attendre à voir apparaître de nouvelles formes, de nouveaux usages ou encore de nouvelles réglementations encadrant l'utilisation de ces engins. En outre, la miniaturisation des technologies électroniques permettra aux drones de devenir encore plus précis et efficaces dans leurs tâches.

Enfin, le domaine de la mobilité urbaine ne serait pas en reste puisque plusieurs entreprises travaillent actuellement à la mise au point de drones taxis. Ces derniers auraient pour vocation de transporter des passagers sur de courtes distances en s'affranchissant des routes et de la circulation automobile. Des premiers essais ont déjà été menés avec succès, notamment aux Émirats Arabes Unis, mais il faudra probablement encore quelques années avant que cette technologie ne devienne réalité dans nos villes.

