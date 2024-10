Modernisez votre Nintendo NES avec cet accessoire sans fil

Les amateurs de rétro gaming vont adorer la dernière innovation de RetroTime, le NES Hub. Ce nouvel adaptateur utilise le port d’extension de la Nintendo NES pour intégrer des manettes Bluetooth modernes. Avec des dates d’expédition prévues pour décembre, les passionnés de la NES peuvent enfin se réjouir de cette avancée.

Un accessoire novateur pour une console classique

L’adaptateur de manette Bluetooth NES Hub de Nintendo se fixe facilement sur le port d’extension 15 broches de la NES-001. Cet aspect permet l’utilisation de contrôleurs Bluetooth sans sacrifier l’authenticité du gameplay. Par ailleurs, cet accessoire représente bien plus qu’une simple mise à jour technologique. Il offre une alternative à l’ancienne NES Four Score. Par conséquent, il rend le multijoueur accessible et pratique.

De plus, avec l’adaptateur Bluetooth pour manette Nintendo NES Hub, vous pouvez désormais jouer à plusieurs, sans être limité par les manettes originales. Après tout, il vous permet de profiter d’une connexion sans fil fluide. Par contre, notez que cet accessoire est incompatible avec les autres révisions de la NES.

Autres atouts de l’adaptateur Bluetooth pour manette de Nintendo NES

En plus de sa fonctionnalité principale, le NES Hub prend en charge l’Expansion Audio. Nintendo a conçu cette fonction pour enrichir l’expérience sonore des jeux. Cela signifie que vous pouvez à présent profiter de sons plus riches et variés. Cela rendra vos sessions de jeu encore plus immersives. En outre, l’adaptateur de manette Bluetooth NES Hub est équipé de trois ports supplémentaires. Ceux-ci offrent des possibilités d’ajouts futurs qui pourraient améliorer davantage votre expérience de jeu.

Peu importe si vous êtes un puriste ou un passionné de nouvelles technologies. Dans les deux cas, NES Hub semble prêt à redéfinir votre manière de jouer à la NES. Que demander de mieux ? D’autant plus que toutes ces nouvelles fonctionnalités sont accessibles au prix de 57,28 dollars, soit environ 53 euros. Si vous achetez l’adaptateur pour manette Nintendo NES Hub, cela vous coûtera 83,30 dollars. Cela équivaut à un peu plus de 76 euros.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.