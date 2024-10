Nouvelle manette Switch « Boo Hoo » : des fonctionnalités étonnantes à connaître !

Les passionnés de jeux vidéo ont de quoi se réjouir avec le lancement de la nouvelle manette sans fil « Boo Hoo » pour Nintendo Switch. Elle doit sa conception à Performance Designed Products (PDP) en collaboration avec Turtle Beach Corporation. Avec son design unique et phosphorescent, cette manette promet de rendre les sessions de jeu nocturnes encore plus immersives.

Un design phosphorescent qui éclaire vos sessions de jeu

La nouvelle manette Switch « Boo Hoo » se distingue par ses motifs brillants dans l’obscurité. Grâce à ces derniers, elle crée une ambiance ludique qui ravira les joueurs. Selon Billy Brisebois, Brand Manager chez PDP, cette manette est un choix idéal pour les joueurs à la recherche d’un accessoire fonctionnel et esthétique. Si vous cherchez quelque chose à offrir à un fan de Switch, c’est le cadeau parfait !

Après une exposition à la lumière, cette nouvelle manette Switch « Boo Hoo » révèle son design original. Cela ajoute une touche de magie à chaque partie. Que ce soit pour des sessions de jeu entre amis ou en solo, cette manette est un véritable atout pour tous ceux qui aiment jouer avec style.

La nouvelle manette Switch « Boo Hoo » allie performance et confort

Son allure captivante et ses jolis motifs fluorescents sont loin d’être les seuls atouts de cette manette. Ses caractéristiques techniques sont tout aussi impressionnantes. Avec une autonomie de 40 heures, elle est capable d’accompagner les gamers lors de longues sessions sans interruption. De plus, ses capteurs de motion control et sa portée sans fil de 9 mètres garantissent une expérience de jeu fluide et réactive.

En outre, les deux boutons arrière programmables des manettes Switch « Boo Hoo » ajoutent une option de personnalisation. Ils permettent aux utilisateurs de l’adapter à leur style de jeu. En complément, PDP a également lancé l’étui de transport Boo Hoo Plus GLOW, vendu à 19,99 euros. Elle a pour vocation de protéger la manette tout en affichant le design emblématique du fantôme.

La manette Switch « Boo Hoo » est disponible dès maintenant au modeste prix de 59,99 euros. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous la procurer sur le site de PDP. Vous la retrouverez également auprès des points de vente partenaires.

