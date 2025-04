Découvrez les détails cachés dans chacun des films de Tim Burton

Avez-vous déjà vu Beetlejuice, Edward aux mains d’argent ou Charlie et la chocolaterie réalisés par Tim Burton ? Ce cinéaste hollywoodien est l’un des plus talentueux. Mais savez-vous que Tim Burton est si méticuleux qu’il a dissimulé des détails qui rappellent ses œuvres dans chacun de ses films ?

Durant plus de 50 ans de carrière, voici donc les éléments des films de Tim Burton que les fans du réalisateur ont remarqué.

• Clin d’œil à ‘Batman’ dans ‘Charlie et la Chocolaterie’

Dans Charlie et la Chocolaterie , le film de 2005, le père de Charlie travaille à l’usine de dentifrice Smilex. Or, il s’avère que Smilex était le nom du gaz toxique créé par le Joker dans Batman (1989), également réalisé par Tim Burton.

• Jack Skellington est dans ‘Beetlejuice’

Dans le film Beetlejuice qui a été en 1988, pendant la métamorphose de Beetlejuice en créature de carnaval, le crâne sur le chapeau du manège est celui qui inspirera plus tard la création de Jack Skellington dans L’Étrange Noël de monsieur Jack (1993). C’est un détail remarquable à présent de ce film de Tim Burton. Mais à l’époque, qui l’aurait noté ? D’ailleurs, la chauve-souris deviendra le nœud papillon de Jack.

• Une cravate ‘L’Étrange Noël de monsieur Jack dans ‘Big Fish’

Ensuite, dans le film également réalisé par Tim Burton intitulé Big Fish le détail qui est intriguant, c’est le fait que Edward Bloom porte une cravate tirée de L’Étrange Noël de monsieur Jack.

• Cet accessoire de Selina Kyle en dit long sur ‘Batman Returns’

Pour suivre, dans “Batman Returns” de Tim Burton, l’actrice Michelle Pfeiffer jouant le rôle de Catwoman met des lunettes qui permettent déjà de deviner que c’est elle la femme chat.

• La robe de Katrina à la fin de ‘Sleepy Hollow’ fait référence à ‘Beetlejuice’

Par la suite, à la fin de Sleepy Hollow (1999) de Tim Burton, la robe de Christina Ricci est conçue pour ressembler au costume que porte Beetlejuice (1988). Coïncidence ou véritable référence ?

• Delia porte le pull de son mari comme pantalon dans ‘Beetlejuice’

Puis, je ne sais pas si c’est délibéré ou non mais dans Beetlejuice, Delia porte le pull de Charles comme pantalon pendant qu’elle cuisine. Là, le détail est assez subtile.

• Le vieux Flash apparaît dans ‘Batman Returns’

Dans Batman Returns (1992), seuls les plus grands fans du film et de Tim Burton ont remarqué un détail étrange. L’ invité à la fête se trouvant derrière Michael Keaton est vu portant un casque ailé comme celui du Flash de l’âge d’or, Jay Garrick.

• Frankenweenie fait une apparition dans ‘L’Étrange Noël de monsieur Jack’

Sinon, dans L’Étrange Noël de monsieur Jack, une boîte de friandises pour chiens montre Frankenweenie, une autre création de Tim Burton. Il faut être vraiment minutieux pour le voir.

• Le nez de Zéro est une citrouille dans ‘L’Étrange Noël de monsieur Jack’

Or, Tim Burton fait encore plus fort. Dans L’Étrange Noël de monsieur Jack (1993), le nez de Zéro est une citrouille ! C’est un tout petit détail qu’on ne voit qu’en faisant un arrêt sur image. Impossible à voir dans le film.

• Le costume de Catwoman comporte un détail incroyable dans ‘Batman Returns’

En allant plus loin dans le détail des films de Tim Burton, il s’avère que dans Batman Returns (1992), la cascadeuse qui double Michelle Pfeiffer porte des bottes avec un talon rétractable pour les scènes d’action.

• Willy Wonka 2005 fait un salut à Willy Wonka 1983 dans ‘Charlie et la Chocolaterie’

Détail amusant, dans Charlie et la Chocolaterie (2005). A ce qu’on a pu voir, la canne de Willy Wonka est remplie de petits bonbons. Et à ce qu’il paraît, ce sont des Nerds, et ces bonbons-là ont été créés par la Willy Wonka Candy Factory en 1983.

• Hommage dans ‘Les Noces Funèbres’ à l’un des plus grands artistes d’Hollywood

Enfin, dans la scène des Noces Funèbres (2005) où Victor joue du piano. Il dit qu’il a été fabriqué par « Harryhausen ». C’est un clin d’œil au légendaire animateur, Ray Harryhausen. Il est décédé en mai 2013. Ce concepteur d’effets spéciaux célèbre pour avoir développé et amélioré une forme d’animation en volume appelée « Dynamation ».

