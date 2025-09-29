Débutant sur Sonic:Racing Crossworlds ? Commencez par ce guide du jeu

Vous venez de plonger dans l’univers frénétique de Sonic: Racing Crossworlds et vous avez l’impression d’être un hérisson au milieu d’un grand prix ? Pas de panique ! Ce guide est votre turbo pour passer de simple spectateur à as du volant.

On vous y révèle toutes les astuces pour maîtriser les circuits, débloquer les boosters les plus fous et laisser vos amis dans le vent. Prêt à franchir la ligne d’arrivée en tête ? C’est parti.

Ne vous fiez pas aux apparences

Si Sonic Racing: CrossWorlds semble familier, ses mécaniques réservent bien des surprises. Les classes de véhicules fonctionnent différemment : les modèles Power absorbent les chocs sans perdre d’anneaux, les Boost excellent dans les glissades mais craignent les armes, et les Handling sont stables sur terre mais imprévisibles dans l’eau. Oubliez donc tout ce que vous pensiez savoir !

Le départ parfait : une question de timing

Là où Mario Kart vous a appris à appuyer au bon moment, Sonic Racing exige une technique différente. Maintenez le bouton d’accélération au départ jusqu’à ce que l’aiguille atteigne la zone verte. Trop tôt ? Relâchez et recommencez. Ce petit geste vous offrira cette précieuse avance initiale qui fait souvent la différence.

Prenez le contrôle total

Résistez à la tentation d’activer l’assistance au virage ! Cette option, utile seulement pour les très jeunes enfants, vous prive du vrai contrôle de votre bolide. Sans elle, vous négocierez mieux les raccourcis et les dépassements. Croyez-en l’expérience : vous voudrez être le seul maître à bord.

L’art de la défense

La réserve d’objets dans ce jeu est redoutable. En tête, ne vous attendez pas à être épargné. Conservez vos objets défensifs pour les moments critiques : même un simple obstacle lancé vers l’arrière peut neutraliser une attaque ciblée. Mieux vaut garder ses munitions pour les vraies urgences.

Choisissez bien votre pilote

Les personnages invités, bien que amusants, présentent un inconvénient majeur : ils sont privés de courses Rival en mode solo. Or, ces duels offrent non seulement un défi passionnant, mais aussi des dialogues uniques entre personnages. Pour l’expérience complète, réservez-les pour le multijoueur.

Glissez même sur l’eau

Contrairement à la plupart des jeux de course, les glissades fonctionnent parfaitement sur les surfaces aquatiques. Même en ligne droite, maintenez le bouton de glissade pour accumuler des boosts. Cette technique inattendue deviendra rapidement votre meilleure alliée.

Évitez les murs… ou équipez-vous !

Heurter un mur vous fera perdre des anneaux, sauf si vous pilotez un véhicule Power. Heureusement, un gadget permet à n’importe quelle classe d’ignorer cette pénalité, rendant ainsi les Power obsolètes. Un équipement à acquérir d’urgence !

Les gadgets : votre arme secrète

Négliger le menu des gadgets serait une erreur capitale. Ces améliorations changent véritablement la donne : boosts plus rapides, capacité à transporter plus d’objets, ou même attaquer en glissant. Consultez-les régulièrement, car elles s’améliorent au fil de vos courses et débloquent des possibilités insoupçonnées.

