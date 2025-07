Débloquer le porn sur Twitter : contourner la censure en 2 minutes

Depuis le 25 juillet, l’accès au contenu porno sur X (anciennement Twitter) est verrouillé en France. L’État serre la vis, les plateformes plient ou résistent. Et pendant que X ferme les vannes, des millions d’utilisateurs cherchent déjà comment débloquer le porn sur Twitter. Voici pourquoi tout est bloqué et surtout, comment tout contourner.

Le meilleur moyen de débloquer X : l’astuce à connaître Voici l’astuce simple pour débloquer les contenus adultes sur X sans attendre que la plateforme mette en place un système officiel : Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Se connecter à un serveur basé aux États-Unis

Ouvrir X et profitez des contenus NSFW Essayer NordVPN gratuitement

La nouvelle est tombée sans préavis : impossible d’accéder aux contenus pour adultes sur X. Ce blocage brutal découle de la loi SREN qui impose aux plateformes de vérifier l’âge des utilisateurs. Et faute de méthode jugée fiable, X a préféré couper court plutôt que de risquer des sanctions.

Résultat : du jour au lendemain, les vidéos explicites, les threads NSFW et même vos likes ont disparu. Mais cette censure n’est pas une fatalité. On vous dit tout !

Twitter (X) coupe l’accès au porno en France : voici pourquoi

Depuis mai 2024, la loi SREN impose aux plateformes hébergeant du contenu pornographique d’empêcher l’accès aux mineurs. Cette obligation s’est concrétisée en février 2025 avec un décret du Conseil d’État, rendant obligatoire une vérification d’âge fiable, certifiée et traçable. Objectif : protéger les plus jeunes, avec des sanctions sévères à la clé (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial des plateformes en infraction).

X, contrairement aux sites 100 % adultes comme Pornhub ou Jacquie & Michel, a longtemps hébergé du contenu explicite sans contrôle. Mais face à la pression réglementaire, la plateforme a choisi une solution radicale : désactiver temporairement tous les contenus sensibles en France et dans l’Union européenne.

Ce n’est pas une suppression, mais une restriction géographique. Un message s’affiche désormais sur les contenus concernés : « Due to local laws, we are temporarily restricting access to this content until X estimates your age. »

Le problème ? X n’a pas, pour l’instant, de méthode de vérification conforme. Refusant d’utiliser la reconnaissance faciale ou de collecter des pièces d’identité, la plateforme défend la vie privée de ses utilisateurs. Mais entre ce choix éthique et les exigences légales, c’est le blocage qui l’a emporté.

Débloquer le porn sur Twitter commence par une chose : un bon VPN

On le répète : ce que vous voyez (ou pas) sur X ne dépend plus de vos préférences, mais de votre localisation. Si vous êtes connecté depuis la France, le réseau social vous enferme dans un filtre géographique qui masque tous les contenus pour adultes. Et ce, même si vous êtes majeur, consentant et connecté à votre propre compte.

C’est là qu’un VPN entre en jeu. En utilisant un service comme NordVPN, vous pouvez simuler une connexion depuis un autre pays (États-Unis, Canada…). Ainsi, X vous considère comme un utilisateur étranger et vous redonne instantanément accès aux contenus censurés.

Le service panaméne se distingue par la qualité et la fiabilité de ses services. Il offre des serveurs ultra-rapides aux États-Unis, idéaux pour accéder à X sans ralentissement. Grâce à sa politique stricte de non-conservation des logs, vos activités en ligne restent entièrement privées.

Et ce n’est pas tout ! Le VPN pour le streaming permet également de contourner toutes les géorestrictions, pas seulement celles liées à X, mais aussi celles de plateformes comme Netflix, Disney+ ou Crunchyroll. Compatible avec tous vos appareils, il intègre en plus un kill switch automatique qui coupe votre connexion en cas de défaillance du VPN, empêchant ainsi toute fuite de données.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn