De Star Wars à Vladimir Poutine, Jude Law multiplie les films phares

Après avoir été dans Star Wars, Jude Law s’apprête à incarner le président russe dans le nouveau film d’Olivier Assayas. L’adaptation du best-seller de Giuliano da Empoli, très attendue, plonge dans l’histoire politique récente de la Russie. Ce rôle promet d’être l’un des plus complexes de la carrière de l’acteur britannique.

Jude Law is preparing to play Vladimir

Putin in the new thriller by French director Olivier Assayas’ “The Wizard

of the Kremlin,” based on Giuliano da

Empoli’s bestseller.



The actor himself says that he feels

like he is "at the foot of Everest", which

he is about to climb. pic.twitter.com/RxSyUmlxy6 — Alexandra Spencer🍉🇷🇺💔 (@AlexandraS35848) January 10, 2025

Devenir le président russe, un défi de taille pour Jude Law

Le rôle de Vladimir Poutine est sans doute l’un des plus ambitieux que Jude Law ait accepté. À 52 ans, l’acteur britannique, connu pour ses rôles dans The Holiday ou Sherlock Holmes, se lance dans une tâche délicate et vertigineuse. Il a confié à Deadline qu’il ressentait une pression immense face à cette transformation. D’ailleurs, il a comparé l’expérience à l’ascension d’un « Everest ». La préparation du rôle n’a pas encore débuté, mais il avoue que l’idée de jouer une figure aussi influente l’intimide.

Incarner le président russe fait écho aux précédents rôles marquants de Jude Law. Je me réfère notamment à celui d’Henri VIII dans Le jeu de la reine, ou encore le rôle de Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques. Cette fois, on parle néanmoins d’un défi encore plus grand. Il devra avant tout incarner un homme de pouvoir complexe et énigmatique. Mais ce n’est pas tout ! Il aura pour responsabilité de transmettre l’intensité politique et la stratégie de l’un des dirigeants les plus controversés de notre époque.

Une adaptation ambitieuse du best-seller de Giuliano da Empoli

Le film Le Mage du Kremlin, dans lequel Jude Law incarnera le président russe, s’appuie sur le roman de Giuliano da Empoli. Ce dernier a remporté le Grand Prix de l’Académie française en 2022. L’histoire nous plonge dans la Russie post-URSS des années 1990, en pleine transition politique. Le scénario, qu’ont co-écrit Olivier Assayas et Emmanuel Carrère, s’intéresse particulièrement à l’ascension de Vladimir Poutine. On la voit à travers les yeux de Vadim Baranov, un producteur de télévision devenu conseiller en image de Poutine.

Ce thriller politique qui met en scène Jude Law dans le rôle du président russe, Vladimir Poutine, promet d’être un véritable tour de force. Il se retrouve à mi-chemin entre fiction et réalité. Olivier Assayas décrit le film comme un voyage à travers les turbulences du pouvoir russe. Il intègre des événements historiques majeurs comme la guerre de Tchétchénie et la Révolution orange de 2004. Le casting, qui réunit des talents comme Alicia Vikander, Paul Dano et Zach Galifianakis, promet une performance collective exceptionnelle.

Le tournage n’a pas encore commencé et on ne prévoit pas la sortie du film avant 2026. Ceci dit, l’attente autour de ce projet dans lequel Jude Law devient un président russe est déjà palpable. Avec un sujet aussi sensible et une équipe aussi prestigieuse, Le Mage du Kremlin s’annonce comme un thriller politique captivant. En tout cas, ce rôle pourrait bien être l’un des plus marquants de la carrière de l’acteur britannique qui jouera aussi dans Sherlock Holmes 3.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn