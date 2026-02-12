La série Dawson perd Leery : retour sur la carrière de James Van Der Beek

Alors que Dawson a tiré sa révérence il y a longtemps, beaucoup se souviennent encore de Leery et Joey. Sauf que là, si une suite était prévue, James Van Der Beek n’en fera plus partie, car il est mort le 11 février 2026.

Faisons donc un retour sur sa carrière post-Dawson. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a incarné plusieurs rôles après ce rôle phare qui a boosté sa carrière. L’acteur n’a donc jamais cessé de réinventer son héritage. Retour sur le parcours d’une personne qui ne voulait pas qu’on l’oublie.

Dawson Leery est mort : James Van Der Beek, l’éternel adolescent, s’est éteint à 48 ans

La nouvelle est tombée ce mercredi 11 février, brutale comme un générique que l’on n’aurait jamais voulu voir défiler. James Van Der Beek, le visage poupin et les mèches blondes de toute une génération, est décédé « paisiblement » des suites d’un cancer colorectal, à l’âge de 48 ans. Son épouse, Kimberly, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram, évoquant un homme qui « a affronté ses derniers jours avec courage, foi et dignité ». Il y avait quelque chose de cruellement ironique à voir celui qui incarnait l’adolescence éternelle nous quitter si tôt.

L’adolescent rêveur de Capeside a-t-il jamais existé ?

En 1998, un jeune homme de 20 ans, né dans une petite ville du Connecticut qui ressemblait à s’y méprendre à Capeside, débarque sur le petit écran. Il s’appelle James Van Der Beek, et il va incarner Dawson Leery, un lycéen cinéaste à la sensibilité à fleur de peau. Pendant six saisons, la série Dawson (à l’origine Dawson’s Creek) va captiver des millions de téléspectateurs.

Elle a notamment propulsé son quatuor d’acteurs – Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams et lui – au firmament de la pop culture. Mais cruellement, du groupe des quatre, James sera celui qui transformera le moins l’essai. Le public l’a tant aimé en Dawson qu’il ne lui pardonnera jamais vraiment d’essayer d’être autre chose.

Pourquoi a-t-on tant moqué « Crying Dawson » ?

Il y a une scène, dans la saison 3, qui deviendra un mème et poursuivra l’acteur comme une ombre : Joey largue Dawson, et le visage de James Van Der Beek se ravage sous un torrent de larmes. « Crying Dawson ». Loin de s’en offusquer, l’acteur racontera au Huffington Post la genèse de cette séquence : « Ce n’était pas dans le script.

Mais ça collait à la scène, ultra dramatique. Je me suis abandonné totalement. Et là j’entends « coupez ! » et tout le monde me dit que c’était incroyable. Je trouve très drôle qu’on s’en serve pour se moquer de moi. » Cette autodérision, cette spontanéité rafraîchissante, c’est tout James Van Der Beek.

A-t-il réussi à tuer le fantôme de Dawson ?

Il a essayé. Désespérément. Il s’est encanaillé dans Les Lois de l’attraction de Roger Avary, adapté du sulfureux roman de Bret Easton Ellis, incarnant un dealer de drogue pris dans un triangle amoureux. Un rôle sombre, complexe, aux antipodes du lycéen candide. En vain. L’étiquette résistait à tous les solvents.

Alors James a fait mieux : il en a ri. En 2012, dans *Don’t Trust the B—- in Apartment 23*, il accepte de jouer son propre rôle, une version narcissique et absurde de lui-même. La série est un échec d’audience, mais un triomphe d’auto-dérision. Il récidive en 2017 avec What Would Diplo Do?, qu’il co-crée et dont il est le showrunner, se glissant dans la peau du célèbre DJ. Ses aspirations créatives ne seront pas payées de retour, mais qu’importe.

Quels sont les rôles qui ont marqué sa carrière ?

Difficile de résumer une filmographie aussi éclectique en quelques lignes, mais certains jalons restent incontournables :

Dawson (1998-2003) : Le rôle d’une vie, celui qui le révéla et, paradoxalement, l’enferma.

: Le rôle d’une vie, celui qui le révéla et, paradoxalement, l’enferma. American Boys (1999) : La comédie sportive où il prouve qu’il peut tenir un premier rôle au cinéma.

: La comédie sportive où il prouve qu’il peut tenir un premier rôle au cinéma. Les Lois de l’attraction (2002) : Sa tentative la plus sérieuse de briser l’image de l’adolescent modèle.

: Sa tentative la plus sérieuse de briser l’image de l’adolescent modèle. Don’t Trust the B—- in Apt. 23 (2012-2013) : Son grand retour médiatique, sur le mode de l’absurde et de l’autodérision.

: Son grand retour médiatique, sur le mode de l’absurde et de l’autodérision. Pose (2018) : Un rôle secondaire mais glaçant, celui d’un homme d’affaires austère siégeant à la Trump Tower, qui inscrit l’acteur dans la télévision contemporaine.

Pourquoi a-t-il dû vendre ses souvenirs de Dawson ?

Début novembre 2024, James Van Der Beek annonce une nouvelle terrible : on lui a diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3. Le traitement est long, coûteux. En 2025, il se résout à mettre aux enchères des souvenirs de tournage pour financer ses soins. L’ironie est amère : celui qui avait passé sa carrière à fuir l’ombre de Dawson est contraint de monnayer ses reliques pour survivre.

Les retrouvailles de septembre 2025 étaient-elles un dernier adieu déguisé ?

Le 22 septembre 2025, le casting de Dawson se réunit à New York pour un gala caritatif au bénéfice de l’association F Cancer. James devait être présent. Il est apparu en visio, le visage fatigué. Son épouse et ses six enfants, âgés de 4 à 15 ans, sont montés sur scène pour entonner avec ses anciens partenaires I Don’t Want to Wait de Paula Cole, le générique mythique. Ce carpe diem pop qui résonnait chaque semaine au début de chaque épisode sonne aujourd’hui comme un requiem. « Il y a tant à dire sur ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps », a écrit Kimberly. « Ces jours reviendront. »

James Van Der Beek laisse derrière lui six enfants, une épouse, et une génération entière orpheline de son adolescence. Son dernier rôle, dans la comédie romantique Closer (2025) et la suite Sidelined 2: Intercepted (2025), ainsi que dans la série Elle, un spin-off de La Revanche d’une blonde prévue pour juillet 2026, sera désormais posthume. Il n’avait que 48 ans. Le temps, décidément, n’avait pas attendu.

