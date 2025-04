5 séries à rebooter : Un voyage nostalgique vers le futur !

Si vous connaissez les séries du début des années 2000, vous avez sans doute parlé de H2O, Alias ou Charmed. C’était les plus connues en ce temps là. Et maintenant, il est prévu que la plupart d’entre ces séries fassent l’objet d’un reboot..

Mais voyons ce que cela donne niveau sélection. Quelles sont les séries qui sont le plus susceptibles d’intéresser le public d’aujourd’hui ? Les voici!

Buffy contre les vampires (Buffy The Vampire Slayer)

La première série qui est le plus susceptible de faire l’objet d’un reboot à partir de cette année ou un peu plus tard, c’est Buffy contre les vampires. Cette série catégorie surnaturel

où Sarah Michelle Gellar était l’héroïne aux côtés de ses fidèles amis Nicholas Brendon, Alyson Hannigan et bien d’autres dont la regrettée Michelle Trachtenberg était la plus connue des années 2000. Elle a fait sept saisons.

Buffy est une tueuse de suceurs de sang capables de contrer leurs magies afin de les détruire. Combattant les forces du mal, elle n’a personnellement pas choisi cette vie. Mais c’est le destin qui s’est imposé à elle.

Elle veille à l’équilibre du monde réel et vivre sa vie d’étudiante. Buffy est un petit chef d’œuvre qui avait permis au public de l’époque de voir comment une jeune fille passe de l’adolescence à l’âge adulte. Tout en affrontant des créatures surnaturelles, cette série mêlant action, romance, magie et amitié serait encore bien vue avec un nouveau casting.

Freaks And Geeks

Par la suite, les aléas d’une vie de lycéens au sein d’un établissement où la hiérarchie des clans dicte la popularité de tout un chacun, c’est ça Freaks and Geeks. Cette série retrace encore très bien les déboires que les adolescents d’aujourd’hui doivent affronter. C’est pourquoi, il serait intéressant de rebooter cette série.

Avec Linda Cardellini, John Francis Daley et James Franco à l’affiche à l’époque, cette série catégorisée comme comique a marqué les esprits, bien qu’elle n’ait fait qu’une saison. l’histoire du frère allant parmi les geek et de sa sœur ayant rejoint une clique plutôt freak a donné lieu à un mélange d’humour et à des personnages attachants.

Dark Angel

Puis, si vous pensez que Jessica Alba a commencé sa carrière en interprétant la femme invisible (Susane Storm dans Fantastics 4) vous avez tout faux. Sa carrière a débuté au début des années 2000. Et son rôle dans la série Dark Angel a été marquant.

Cette oeuvre de science-fiction action drame qui a fait 2 saisons narre les aventures de

Dark Angel. C’est un groupe de surhommes génétiquement modifiés qui ont été créés pour devenir des soldats et des assassins.

On suit précisément la vie de Manticore, la plus aguerrie de tous les agents et les missions qu’on lui confie. Mais au bout d’un moment, cette vie ne lui convient plus et elle arrête pour essayer de vivre une existence normale. C’est le scénario parfait qui donne par la suite lieu à plus rebondissement dans les séries de ce genre. C’est pourquoi, un reboot à la sauce 2025 serait bienvenu. Mais, il va falloir s’appliquer côté production.

Gilmore Girls

En quatrième position la série Gilmore Girls est a rebooté, car cette série a quand même fait 7 saisons. Elle raconte l’histoire de Rory et les expériences et relations qu’elle construit au cours de sa vie. Ce personnage avait une amitié unique avec sa mère Lorelai, ce qui est une thématique assez peu commune dans les séries.

Malheureusement, cela s’est terminé sur un cliffhanger avec Rory répétant le passé de Lorelai en annonçant sa grossesse. Par conséquent, une suite ou une nouvelle version de cette série est d’autres acteurs serait une bonne alternative à cette histoire. Et en novembre 2025, ce sera le cas.

Dawson’s Creek

Enfin, avant les frères Scott, il y a eu la série Dawson’s Creek. C’est grâce à cette série que l’actrice Katie Holmes et ses collègues acteurs et actrices comme Michelle Williams et Joshua Jackson se sont démarqués.

Ayant durée 6 saisons, Dawson’s Creek a été une pionnière dans le domaine des séries dramatiques pour adolescents. Les personnages et les intrigues étaient captivants. L’histoire suit Dawson et Joey, deux meilleurs amis, dont la relation évolue avec le temps.

Entre joies, peines, amours, deuil et réflexion sur la vie, cette série a abordé pas mal de thématiques que le public a beaucoup apprécié. Voilà pourquoi, revoir cette histoire peut-être sous un autre angle serait novateur.

