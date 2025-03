Daredevil: Born Again emprunte à Heat une scène mythique

Un échange en apparence banal, dans un lieu ordinaire, peut cacher une confrontation bien plus intense qu’un combat. Quand deux adversaires se retrouvent face à face, sans armes mais avec des mots acérés, la tension devient presque palpable…

Dans le premier épisode de Daredevil: Born Again, une scène intense oppose Matt Murdock et Wilson Fisk dans un restaurant bondé. Ce moment, où les deux adversaires échangent des mots lourds de sens, rappelle immédiatement une séquence culte du cinéma. Les fans de films policiers l’auront reconnu : il s’agit d’un hommage au chef-d’œuvre de 1995, Heat, réalisé par Michael Mann.

Ce duel verbal s’inspire directement de la rencontre mythique entre Al Pacino et Robert De Niro. Dans Heat, un inspecteur et un criminel se retrouvent autour d’un café pour une conversation tendue, où respect et menace s’entremêlent. Dans Daredevil: Born Again, les réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead ont recréé cette atmosphère unique, jouant sur la tension entre le justicier aveugle et le Caïd de New York.

Une mise en scène soigneusement étudiée

Le cadrage, l’ambiance et même la posture des personnages rappellent le face-à-face légendaire de Heat. Murdock et Fisk sont placés exactement comme Pacino et De Niro afin de créer un parallèle visuel frappant.

Le dialogue joue sur la dualité entre les deux protagonistes et soulignant leur compréhension mutuelle malgré leur opposition. L’échange reste feutré, presque cordial en apparence, mais une menace sous-jacente plane et laisse présager un affrontement inévitable.

Les réalisateurs de Daredevil: Born Again, connus pour leur travail sur Moon Knight et Loki, montrent ici leur maîtrise des références cinématographiques. Ils s’approprient une scène culte tout en l’adaptant à l’univers Marvel. De cette manière, ils offrent aux spectateurs un moment chargé d’intensité.

Peut-on comparer cette scène à Heat ?

Aussi impressionnante soit-elle, cette scène de Daredevil peut-elle réellement rivaliser avec celle de Heat ? Le film de Michael Mann reste une référence du cinéma policier, et la confrontation entre Pacino et De Niro est entrée dans l’histoire.

Dans Heat, l’énergie entre les deux personnages est palpable. Chaque réplique, chaque regard semble pesé et reflète leur duel psychologique. Pacino, fatigué mais brillant, joue avec des expressions subtiles qui révèlent son respect pour son adversaire. De Niro, froid et méthodique, incarne la discipline du criminel parfait.

Charlie Cox et Vincent D’Onofrio livrent une excellente performance, mais ils n’ont pas le luxe d’un scénario aussi affûté que celui de Mann. Leur échange fonctionne, mais il manque la profondeur psychologique et la tension électrisante de Heat.

Malgré cela, l’inspiration est réussie. Daredevil: Born Again ne copie pas simplement une scène culte, il la revisite à sa manière. En réinterprétant ce classique du thriller, la série installe un climat pesant et annonce un affrontement mémorable entre Daredevil et Fisk.

Si la série continue sur cette lancée, elle pourrait offrir l’une des rivalités les plus marquantes de l’univers Marvel. En attendant, les fans de Daredevil comme de Heat apprécieront sans doute cet hommage cinématographique bien exécuté.

