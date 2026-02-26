Dacia C-Neo 2026 : de nouvelles photos espions du futur break familial en Normandie

Le futur break familial Dacia C-Neo 2026 a été surpris en plein test et a créé un énorme buzz. Au départ, le département de l’Eure voulait pourtant juste annoncer le retour à 90 km/h. Mais il a involontairement révélé l’un des secrets les mieux gardés de l’automobile française.

Le président Alexandre Rassaëert était en train d’expliquer avec ferveur le « choix de la confiance et de la responsabilité ». À ce moment-là, un invité inattendu s’est faufilé dans le cadre des photos officielles. Alors, de quoi s’agit-il exactement et pourquoi ce prototype camouflé fait-il déjà saliver les passionnés ?

Un panneau routier a démasqué le Dacia C-Neo 2026 ?

L’histoire commence de façon anodine à Douains. Les élus inauguraient un panneau annonçant la nouvelle limitation de vitesse. Mais entre les discours institutionnels et les poignées de main protocolaires, les objectifs des photographes ont capté autre chose. Quelque chose de bien plus excitant.

En arrière-plan des images officielles, on distingue clairement un break légèrement surélevé. Il était intégralement camouflé et arborait les fameuses plaques roses d’immatriculation provisoire. Aussi, malgré le camouflage, les proportions généreuses, la signature lumineuse caractéristique et le style global ne laissent aucun doute. On est bien face au futur Dacia C-Neo, qui devrait sortir en été 2026.

Qu’est-ce que ce mystérieux C-Neo ?

Pour les non-initiés, ce modèle répond au nom de code K1320 et devrait mesurer environ 4,60 m de long. Certes, Dacia reste muet sur son appellation définitive, mais les spécifications techniques commencent déjà à filtrer. Ce break hybride se positionne effectivement à mi-chemin entre le break traditionnel et le SUV.

Il partagera en outre sa plateforme et ses mécaniques avec le Dacia Bigster, son cousin SUV déjà annoncé. Côté motorisation, le constructeur franco-roumin prépare une gamme éclectique. Essence-GPL de 120 ch, micro-hybride 48V de 140 ch, et surtout une version hybride 4×4 GPL de 150 ch. Le Dacia C-Neo 2026 vise ainsi la Skoda Octavia sur son propre terrain. Celui des breaks familiaux spacieux et économiques.

L’Eure, nouvelle capitale française de l’espionnage automobile ?

Face à cette révélation involontaire, le département de l’Eure a réagi avec humour sur les réseaux sociaux. Les autorités locales ont alors ironisé : « Dans l’Eure, on a toujours un coup d’avance. Désolés Dacia. » Elles ont néanmoins tenu à rassurer les autres constructeurs automobiles sur les inaugurations de panneaux 90. Pas question de les multiplier pour débusquer d’autres prototypes.

En définitive, cette anecdote prouve que les drones et les caméras cachées ne sont pas toujours à l’origine des scoops. Ils peuvent également surgir des endroits les plus improbables, comme dans le cas du Dacia C-Neo 2026. Le département a par ailleurs précisé que les anciens panneaux 80 seraient recyclés. Ceci nous prouve donc que l’écologie n’est pas qu’un vain mot dans cette affaire.

En tout cas, si vous habitez près de Douains, gardez vos yeux ouverts. Qui sait quelle autre merveille automobile pourrait se cacher derrière le prochain arrêté municipal !

