Conseils et astuces pour maîtriser les bases du combat dans Dead or Alive 6

Vous vous sentez perdu entre les jabs, les prises et les étourdissements dans Dead or Alive 6 ? Ne vous en faites pas ! Ce jeu, aussi accessible soit-il, cache des mécaniques redoutables pour pulvériser vos adversaires.

Que vous débutiez ou cherchiez à briller en ligne, nos conseils vous dévoilent les secrets pour maîtriser les bases du combat et transformer votre jeu chaotique en une chorégraphie de coups précis. Prêt à devenir imprévisible ? Suivez le guide ! Il est là pour apprendre aux débutants à s’habituer à ces mécaniques de jeu plus difficiles dans Dead or Alive 6.

L’une des actions les plus importantes à la disposition d’un joueur dans le jeu est le jab. Par « jab », on ne veut pas dire juste un coup de poing, mais plutôt toute attaque qui a l’animation de démarrage la plus courte.

Pour chaque personnage, ces attaques peuvent aller d’un coup de poing à un coup de pied, et les joueurs devraient en avoir une prête pour toute situation. C’est particulièrement important lorsque le joueur et l’adversaire testent le terrain du combat et s’attaquent mutuellement les défenses.

L’avantage des jabs est qu’ils sont généralement aussi les plus faciles à enchaîner. Cela les rend parfaits quand un adversaire est sur la défensive, car ils permettent aux joueurs de maintenir l’offensive sans se laisser trop d’ouvertures. Les attaques plus lentes peuvent laisser une grande ouverture lorsque l’ennemi a sa garde haute.

Variez votre Style de Combat dans Dead or Alive 6

Afin de maintenir les adversaires en alerte, les joueurs devraient faire de leur mieux pour rendre leur style de combat aussi aléatoire que possible. Cela ne signifie pas qu’ils devraient appuyer frénétiquement sur les boutons, car c’est un moyen rapide de perdre contre des joueurs plus expérimentés. Au lieu de cela, les joueurs devraient apprendre quelques combos à la perfection, puis choisir entre eux au hasard. Cela empêche les ennemis de détecter un schéma dans le style d’un joueur et de lancer une contre-attaque.

Comprenez les prises (Holds)

Les Prises (Holds) sont l’une des caractéristiques de la série Dead or Alive qui la distingue des autres jeux de combat populaires. Si les joueurs ont un timing précis, ils seront capables d’intercepter et de contrer toute attaque que leur adversaire leur lance. C’est incroyablement important pour interrompre les combos tôt et infliger des dégâts massifs aux ennemis.

Les Prises sont la raison exacte pour laquelle jouer de manière aléatoire est si important. Si un adversaire est assez compétent pour détecter un schéma, il sait exactement quelle prise utiliser contre une attaque imminente. Il est très facile d’utiliser les prises pour punir les joueurs peu compétents. L’imprévisibilité est le meilleur ami du joueur, et garder un œil sur une occasion de faire une prise peut renverser le cours de presque n’importe quel combat.

Attention aux étourdissements critiques (Critical Stun) de Dead or Alive 6

Les étourdissements critiques (Critical Stun) peuvent être à la fois une bénédiction et un handicap pour les joueurs, selon leur niveau de compétence. La plupart des contre-attaques réussies placeront les adversaires dans un état d’étourdissement appelé « Critical Stun ». Cela signifie qu’ils seront incapables d’attaquer, mais pourront utiliser des prises pour contrer les coups. C’est le moment idéal pour que les joueurs lancent leurs combos et grignotent la barre de santé de leur ennemi.

Le problème ici est que l’autre joueur ne peut rien faire d’autre qu’une prise, il passera donc très probablement son temps à essayer de contrer toute attaque utilisée. Cela signifie que les deux joueurs doivent être au sommet de leur jeu pour en sortir avec le moins de dégâts possible.

L’astuce, en tant qu’attaquant, est d’essayer de ne pas répéter trop d’attaques et d’essayer de projeter l’ennemi en l’air où il ne peut pas faire de prise. Les joueurs peuvent également utiliser une projection (throw), qui annule une prise ennemie. En tant que défenseur, les options sont limitées, mais essayez de déterminer quelle attaque sera utilisée ensuite afin d’interrompre leur combo plus tôt.

Utilisez les mises au sol (knockdowns) à votre avantage

Les mises au sol (Knockdowns) dans Dead or Alive 6 fonctionnent également un peu différemment que dans d’autres jeux de combat. La plupart des jeux laissent les joueurs au sol sans défense et vulnérables aux attaques, mais Dead or Alive donne aux joueurs des attaques puissantes qui peuvent être utilisées pour se relever ainsi que quelques images d’invincibilité pendant le redressement. Les deux joueurs peuvent cependant utiliser les mises au sol à leur avantage pour punir leur adversaire.

Si le joueur est celui qui se retrouve au sol, utiliser l’attaque de relevé (rising attack) est un excellent moyen d’attaquer son adversaire. Ce mouvement est difficile à bloquer ou à contrer, mais il est extrêmement prévisible. Le seul moment où un joueur devrait l’utiliser est s’il est sûr de pouvoir toucher son adversaire. En cas de succès, elle peut être transformée en un combo très dommageable.

Les attaquants ont toujours un avantage considérable sur les joueurs au sol s’ils savent ce qu’ils font. Si un adversaire est mis au sol, il est préférable de rester juste hors de portée de son attaque de relevé. S’il l’utilise, l’attaquant peut la laisser passer et se ruer pour une attaque. Si l’adversaire ne l’utilise pas, l’attaquant peut synchroniser son assaut dès que l’adversaire se relève.

Utilisez les projecteurs (Launchers) efficacement dans Dead or Alive 6

Les projecteurs (Launchers) peuvent être le meilleur ami du joueur pendant les combos dans Dead or Alive 6. Le meilleur moment pour utiliser ces attaques est lorsque l’adversaire a été étourdi. En le projetant en l’air, il perdra sa capacité à effectuer des prises contre les attaques et n’aura donc aucun moyen de se défendre contre les combos. L’objectif ici est d’infliger le plus de dégâts possible à un adversaire avec le moins de risque pour le joueur. Les projecteurs sont de loin le meilleur outil à la disposition du joueur à cette fin.

Utilisez les prises offensives (offensive holds) contre les débutants

Cette astuce ne fonctionnera généralement que contre ceux qui sont moins expérimentés avec Dead or Alive 6, mais c’est un moyen rapide de gagner de l’expérience. Les prises offensives (Offensive Holds) ressemblent beaucoup aux prises normales, mais elles attaquent aussi activement les ennemis en même temps. Ces attaques sont généralement plus lentes, mais sont parfaites contre les joueurs moins compétents.

Les joueurs de bas niveau ont tendance à appuyer frénétiquement sur les boutons ou à n’utiliser que quelques combos pendant le jeu. Les prises offensives les traverseront de plein fouet car la plupart des joueurs supposeront qu’il s’agit d’attaques plutôt que de prises, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être contrecarrées que par une projection.

À mesure que les joueurs commenceront à affronter des adversaires plus compétents, cela fonctionnera très probablement moins, mais c’est une compétence utile pour les premières parties.

Dans Dead or Alive 6, la Patience est une Vertu

La chose la plus importante que les joueurs peuvent apprendre en jouant à Dead or Alive 6 est d’être patient. Parfois, être incroyablement agressif est un moyen facile de se faire éliminer, alors que prendre du recul et analyser l’adversaire pendant un moment pourrait révéler une faiblesse flagrante dans sa défense. Cela fonctionne même si un ennemi contrecarre constamment les attaques du joueur ; attendre quelques instants peut suffire à briser son rythme. Si les joueurs gardent cela à l’esprit, ils remporteront les combats de Dead or Alive 6 en un rien de temps.

