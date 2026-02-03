Mieux respirer chez soi au printemps avec Duux

Améliorer la qualité de l’air chez soi au printemps est essentiel pour limiter les allergies. Duux propose des solutions concrètes avec ses appareils Bright 2 et Bora.

Avec le retour du printemps, l’envie d’ouvrir grand les fenêtres se heurte à une réalité moins réjouissante : pollen, humidité et pollution s’invitent dans nos intérieurs. Pour les personnes allergiques, cette saison peut vite devenir un cauchemar. Duux, marque néerlandaise experte en traitement de l’air, propose des pistes concrètes pour améliorer l’air ambiant et respirer plus sereinement dans chaque pièce de la maison.

Des technologies pour faire barrage aux allergènes

Dès les premiers jours du printemps, la concentration de pollen dans l’air grimpe en flèche. Ce phénomène, combiné aux particules fines urbaines, altère la qualité de l’air domestique. Pour y remédier, Duux mise sur le Bright 2. C’est un purificateur d’air au design discret. Il est doté d’un double système de filtration (HEPA H13 et charbon actif) capable de capter jusqu’à 99,97 % des impuretés.

L’ionisateur embarqué vient renforcer cette action et neutralise les particules invisibles. Le tout pilotable à distance via l’application mobile de la marque. Une technologie pensée pour protéger les plus sensibles, sans alourdir le quotidien.

Contrer l’humidité à la racine

Dans les pièces comme la salle de bains, la cuisine ou les sous-sols, l’humidité s’installe facilement. Cela favorise la prolifération des moisissures et dégrade l’air ambiant. C’est ici que le déshumidificateur Bora entre en jeu.

Compact et décliné en trois capacités (12L, 20L, 30L), il s’adapte à chaque espace. Grâce à son hygrostat intégré, il ajuste automatiquement le taux d’humidité. Son filtre à charbon complète l’action via la neutralisation des odeurs persistantes. Le résultat : un intérieur plus sain, moins propice aux allergies respiratoires.

Les bons gestes à adopter au quotidien

La technologie ne fait pas tout. Des réflexes simples permettent de réduire considérablement l’exposition aux allergènes. Aérer aux heures les moins pollinisées limite l’invasion du pollen. Après une petite sortie, se laver les mains, se changer, voire prendre une douche, évite de disperser les allergènes dans le logement.

Ces gestes, s’ils deviennent automatiques, réduisent efficacement les éternuements et la sensation de nez bouché. Couplés à des solutions comme Bright 2 ou Bora, ils permettent de retrouver un confort respiratoire durable à la maison.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn