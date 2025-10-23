Bora 12 L : le déshumidificateur intelligent de Duux

Le déshumidificateur Bora 12 L de Duux arrive pour aider les petits espaces à reprendre le contrôle de l’humidité. Conçu pour buanderies et salles de bains, ce déshumidificateur combine mode « sèche-linge » et régulation automatique.

L’automne revient avec son cortège d’averses et d’intérieurs saturés d’humidité. Après une année 2024 anormalement humide et des prévisions similaires pour 2025, Duux lance une version 12 litres de son déshumidificateur Bora. Elle est calibrée pour les pièces exigües comme les salles de bains, buanderies ou espaces de stockage. L’objectif : maintenir un taux d’hygrométrie sain, limiter les moisissures et accélérer le séchage du linge, sans alourdir la facture énergétique.

Un format réduit qui ne cède rien à l’efficacité

Avec une capacité d’extraction de 12 litres par jour, le Bora 12 L vise les besoins quotidiens des petits logements confrontés aux condensations récurrentes. Son compresseur aspire l’air humide et le condense dans un réservoir de 1,7 litre. Un tuyau d’évacuation peut assurer une vidange en continu. L’hygrostat intégré ajuste automatiquement le niveau d’humidité, tandis qu’un filtre à charbon atténue les odeurs tenaces. La bouche d’air orientée vers le haut diffuse l’air sec de manière homogène, utile quand la pièce est encombrée. “L’idée est d’offrir une solution simple qui stabilise l’air intérieur au bon seuil, entre 40 et 60 %,” résume la marque.

Un mode « sèche-linge » pour consommer moins et gagner du temps

Comme les déclinaisons 20 et 30 L, cette version compacte conserve le mode « sèche-linge ». Il continue de fonctionner même une fois le taux cible atteint afin de chasser l’humidité résiduelle des textiles. Selon les estimations de Duux, l’usage de ce mode permettrait d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie par rapport à un sèche-linge classique. Cela permet de réduire le temps d’attente avant le pliage. Dans les appartements sans extérieur ou par météo durablement humide, ce compromis séduit : “On retrouve un linge sec sans monter en température ni multiplier les cycles,” avance Duux.

Discrétion, confort d’usage et disponibilité immédiate

Le Bora 12 L s’inscrit dans un design épuré et discret, pensé pour se fondre dans la pièce. Le niveau sonore annoncé de 42 dB vise à préserver la tranquillité. C’est le cas notamment la nuit durant laquelle l’affichage LED peut être atténué. Le déplacement se fait aisément grâce à une poignée et quatre roulettes. Plusieurs modes sont proposés : automatique, continu, nuit, ainsi que deux réglages manuels. De plus, l’appareil s’arrête lorsque le réservoir est plein.

Le panneau de commande LED affiche en un coup d’œil l’humidité mesurée et les paramètres actifs. De plus, une fonction de programmation permet d’anticiper l’arrêt. Commercialisé à 199,99 € sur Duux.com, Amazon, Cdiscount et chez Fnac Darty, l’appareil complète la gamme Bora avec un modèle centré sur les petits volumes sans compromis fonctionnel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

