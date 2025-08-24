Google Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL : Le Comparatif Ultime des Différences

Vous hésitez entre les nouveaux Pixel de Google ? Pas de panique, ce comparatif vous aidera à y voir plus clair ! Si le Pixel 10 séduit avec son prix accessible (à partir de 683€) et son zoom 5x inédit, les Pro et Pro XL misent sur l’excellence.

Ces smartphones ont des caractéristiques différentes. Prêt à craquer pour une de ces versions ? C’est le dilemme techno de la rentrée !

Pixel 10 vs Pro vs Pro XL : Le match des différences qui comptent vraiment

Avec sa série Pixel 10, Google a resserré l’écart entre le modèle standard et les versions Pro… mais pas partout ! Écran, appareil photo, autonomie ou design : les différences persistent, et elles pourraient bien influencer votre choix. Petit tour d’horizon des écarts clés entre ces trois smartphones, pour y voir plus clair avant de craquer.

Écran : La taille et la technique font la différence

Le Pixel 10 Pro XL se démarque avec son écran de 6,8 pouces, bien plus généreux que les 6,3 pouces des Pixel 10 et 10 Pro. Mais ce n’est pas qu’une question de taille : sa résolution de 1344 x 2992 pixels et sa luminosité de pointe de 3 300 nits en font le plus impressionnant visuellement.

Les deux modèles Pro bénéficient également d’un taux de rafraîchissement adaptatif descendant jusqu’à 1 Hz (contre 60 Hz pour le Pixel 10), idéal pour économiser la batterie.

Performances : RAM, stockage et… poids

Sous le capot, le Tensor G5 est bien commun aux trois modèles. Mais le Pixel 10 standard se contente de 12 Go de RAM (contre 16 Go pour les Pros) et plafonne à 256 Go de stockage (face au 1 To des Pros).

Bonne nouvelle pour les allergiques aux smartphones lourds : le Pixel 10 pèse seulement 204 g, contre 207 g pour le Pixel 10 Pro et 232 g pour le XL. Les finitions varient aussi, avec des coloris satinés pour le standard (Indigo, Frost, etc.) et mats pour les Pros (Moonstone, Jade, etc.) 47.

Appareil photo : Les Pros trustent les megapixels

C’est peut-être le plus gros écart : les Pixel 10 Pro et Pro XL embarquent un triple module photo avec un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP (zoom 5x).

Le Pixel 10 standard doit se contenter d’un ensemble 48 MP + 13 MP + 10,8 MP. Autrement dit, les versions Pro offrent une résolution bien supérieure, surtout pour les photos à distance ou les selfies (42 MP à l’avant contre 10,5 MP).

Autonomie et charge : Le XL domine largement

Si Google annonce une autonomie similaire (30 heures en usage normal, 100 heures en mode extrême), la charge accuse des écarts notables. Le Pixel 10 Pro XL se recharge à 45W en filaire (70% en 30 minutes) et 25W en sans-fil (Qi2.2). Les autres modèles plafonnent à 30W en filaire (55% en 30 minutes) et 15W en sans-fil. Un déséquilibre justifié par des contraintes thermiques sur les modèles compacts.

Conclusion : Quel Pixel choisir ?

Le Pixel 10 standard reste un excellent choix pour ceux qui privilégient la compacité et le prix. Les Pros séduiront les photographes exigeants et les accros à la productivité, avec leur RAM supérieure et leur stockage étendu. Enfin, le Pro XL s’impose comme le roi de l’autonomie et du confin visuel. Par contre, il est un peu encombrant et son prix plus élevé ne vous effraient pas. À vous de jouer !

