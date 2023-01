Comment partager sa position avec un iPhone ?

Voici tous les moyens qui pourront vous permettre de partager votre position via votre iPhone. Vous pourrez ainsi informer certaines personnes de votre position.

Vous avez un iPhone ? Sachez que vous pouvez partager votre position à des personnes précises qu’elles utilisent aussi un iPhone ou un appareil tournant sous Android. Pour ce faire, vous aurez besoin des applications Messages, Apple Maps, Google Maps et Localiser.

Passer par Messages

Cette méthode est, de loin, la plus facile de toutes celles existantes. Voici comment faire :

1- Cliquez sur Messages comme si vous alliez commencer une conversation avec un contact.

2- Sélectionnez ensuite Envoyer ma position actuelle.

3- Une vignette de la carte de votre position s’affiche instantanément dans la conversation.

Si votre contact a aussi un iPhone, il lui suffira d’appuyer sur cette carte. Apple Maps affichera toutes les informations de votre localisation. Si le destinataire de votre message, utilise un téléphone Android, il recevra un lien Apple Maps qui s’ouvrira alors dans son navigateur.

Partage de position sur une durée plus longue

Un partage sur une plus longue durée est aussi possible, mais seulement entre utilisateurs d’iPhone. Il vous faudra cliquer sur « Partager ma position ». Sélectionnez ensuite la durée de votre choix jusqu’à ce que vous désactivez le partage. Le contact avec qui vous avez partagé votre position, est alors notifié de ce partage. Quant à vous, votre contact sera automatiquement ajouté à leur application Find My.

Partage d’adresse personnelle

Cette action est possible si vous avez préalablement enregistré votre adresse personnelle sous votre propre contact. Tapez « mon adresse est » dans votre conversation. L’application Messages vous suggérera immédiatement votre adresse personnelle. Le message contiendra alors un lien qui une fois cliqué par le destinataire affichera votre carte.

Passer par l’appli Localiser

Cette application Localiser vous permet de localiser vos appareils Apple et d’autres utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez aussi l’utiliser pour partager votre position avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Pour ce faire, suivez les étapes :

1- Lancez l’application Find My depuis votre écran d’accueil, puis cliquez sur Personnes

2- Appuyez sur + que vous trouverez juste en haut de la liste de contacts, puis sur Partager ma position.

3- Cliquez maintenant sur le nom de votre contact, puis sur Envoyer. Déterminez ensuite la durée d’activation du partage.

4- Le destinataire sera alors notifié du fait que vous avez partagé votre position avec lui. Vous serez ensuite immédiatement ajouté à son application Find My.

Notez que le partage de position reste possible même hors réseau si vous avez un iPhone 14. Vous pouvez donc partager votre position via Find My à partir de votre iPhone même en dehors de la zone de couverture cellulaire. Ce partage passe alors via satellite.

Le service Partage familial de position d’iPhone

Ce service permet de partager des informations avec jusqu’à cinq personnes de votre famille. Vous pouvez aussi emprunter ce canal pour informer votre famille où vous êtes.

1- Cliquez sur Paramètres, puis sur votre identifiant Apple, iCloud+, le bouton Médias et achats.

2- Sélectionnez maintenant Partage familial.

3- Sélectionnez les personnes avec qui vous voulez partager des informations. Ces contacts devront eux aussi utiliser un iPhone pour que ce service fonctionne.

4- Cliquez sur la flèche bleue pour activer le partage familial. Les personnes choisies recevront alors un SMS les invitant à rejoindre ce service.

5- Activez maintenant le partage de position. La prochaine fois que vous accéderez à ce service, vous serez redirigé vers un écran vous permettant l’activation ou la désactivation du partage de position.

Partager votre position via Google Maps à partir d’un iPhone

Suivez les étapes suivantes pour informer des contacts précis de votre emplacement.

1- Lancez Apple Maps.

2- Cliquez sur la flèche pour connaître votre position actuelle.

3- Accédez au menu affiché juste en bas de l’écran et faites-le défiler jusqu’à Partager ma position que vous sélectionnerez.

4- Cliquez sur le contact avec qui vous voulez partager votre emplacement, puis appuyez sur la flèche bleue d’envoi.La personne avec qui vous avez partagé votre position via votre iPhone, recevra alors une carte de votre emplacement.