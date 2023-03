Comment choisir son écran de vidéoprojecteur ?

Pour bien choisir un écran de vidéoprojecteur, il faut prendre en compte 3 principaux paramètres : les dimensions, l’usage et les caractéristiques de la toile.

L’achat d’un écran de vidéoprojecteur ne doit jamais se faire au hasard. En effet, pour être sûr de vous procurer le meilleur modèle, il est important de connaître préalablement toutes les options à votre disposition. Vous avez notamment le choix entre différents types de toiles allant du classique blanc mat aux plus techniques (microperforées). Vous devez également trancher entre diverses options de matériaux et de catégories d’écrans de projection.

Prendre en compte la taille de l’écran

La première question à se poser avant d’acheter un écran de vidéoprojecteur est : quelle dimension de toile devriez-vous choisir ? Pour répondre à cette interrogation, vous devez d’abord considérer la superficie de la pièce à équiper. Ensuite, vous avez intérêt à vous pencher sur le recul des spectateurs et sur le contenu à diffuser. En effet, il est crucial de satisfaire toutes les personnes dans la salle de home cinéma : celles qui se trouvent au premier rang, celles qui sont en milieu et celles qui sont au fond. Elles devraient toutes pouvoir lire les éventuels textes d’images ou apercevoir les détails croustillants de vidéos. Pour ce faire, il est important de connaître quelques règles basiques concernant la directivité :

pour la diffusion de vidéos ou d’images de faible résolution au format 4/3 , il faut que la hauteur de l’écran soit environ un sixième de la distance entre l’écran et le siège le plus éloigné ;

, il faut que la hauteur de l’écran soit environ un sixième de la distance entre l’écran et le siège le plus éloigné ; pour la diffusion de contenus de tableaux de données , il faut que la hauteur de l’écran soit environ un quart de la distance entre l’écran et le siège le plus éloigné ;

, il faut que la hauteur de l’écran soit environ un quart de la distance entre l’écran et le siège le plus éloigné ; pour la diffusion d’images ou de vidéos en haute résolution (full HD ou 1080p HD format 16/9), la position idéale de recul doit être de trois fois la hauteur de l’écran.

Si vous avez envie de vous faciliter la tâche, sachez qu’il existe des calculateurs en ligne qui vous aident à déterminer la taille d’écran de vidéoprojecteur qu’il vous faut. Ils vous permettent de mesurer avec précision la distance de visionnage recommandée en fonction de l’espace et du recul disponibles dans votre pièce. Le cas échéant, vous pouvez toujours demander aux commerçants spécialisés en la matière de vous aider à choisir le modèle adapté à vos besoins.

Savoir distinguer les différents types d’écrans de vidéoprojecteur

Après avoir répondu à la première question, vous devez vous demander la façon dont vous allez utiliser l’écran de vidéoprojecteur. Ainsi, si vous avez envie de pouvoir emporter l’appareil aussi bien dans votre chambre, dans votre salon que dans un lieu de vacances, il vaut mieux opter pour les modèles transportables. Par contre, si vous souhaitez régler les paramètres du vidéoprojecteur et le calage de l’écran de projection une bonne fois pour toutes, vous devriez choisir les modèles fixes. Outre ces deux possibilités, vous pouvez aussi vous tourner vers les toiles enroulables, manuelles ou motorisées.

Considérer les caractéristiques de la toile de l’écran de projection

La toile de l’écran d’un vidéoprojecteur peut être blanc mat, grise ou microperforée (qui laisse passer le son). Elle est également caractérisée par son gain. Plus ce dernier est élevé, plus elle réfléchira la lumière. La grande majorité des écrans de projection qui sont vendus sur le marché ont un gain standard égal à 1. En général, lorsque les images sont plus lumineuses (gain supérieur à 1), le contraste devient plus faible et vice versa.